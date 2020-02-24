2020-02-24T14:05:12+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Мы проиграли войну Японии потому, что наша армия долго не воевала. Поэтому тренировка нашей армии в Сирии так важна

Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсудили, чем должна заниматься современная армия.Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсудили, чем должна заниматься современная армия.

Владимир Ворсобин и Николай Стариков поздравляют всех с 23 февраля и обсуждают, должна ли армия воевать в мирное время

Николай Стариков: Мы проиграли войну Японии потому, что наша армия долго не воевала. Поэтому тренировка нашей армии в Сирии так важна

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