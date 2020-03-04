4 Март 2020 2020-03-04T14:57:10+03:00

Что такое Big Data и почему без этого не может обойтись ни один современный бизнес 00:00 00:00

М. Антонов:

- У нас сегодня специальный гость от Теле-2 – Наталья Тимощук, директор по развитию корпоративного бизнеса Теле-2. Наталья, здравствуйте.

Н. Тимощук:

- Здравствуйте.

М. Антонов:

- Давайте мы сегодня поговорим о бигдате. Вообще у нас очень любят сейчас английские названия и любой более-менее мало-мальски важный проект сопровождается именно каким-нибудь англоязычным звучанием. Бигдата – что это такое?

Н. Тимощук:

- Да, это такое хайповое слово. Мы можем назвать бигдату новой валютой 21 века. Это огромный массив информации, который накапливается о человеке, о его деятельности, о разных параметрах его деятельности, жизни и генерируется самим человеком, и потом используется им же.

М. Антонов:

- В разных целях?

Н. Тимощук:

- В разных целях.

М. Антонов:

- В каких целях можно это использовать?

Н. Тимощук:

- Если говорить о том, как сейчас используется бигдата, конечно же, это…

Бигдата – это большой массивных о человеке, об его интересах, передвижениях, использовании мобильных устройств, использовании связи и так далее, и эти данные обезличенные могут использоваться организациями и для того, чтобы предлагать более таргетированные и нужные услуги своим клиентам, людям, населению. Используются государством для того, чтобы сделать жизнь горожан наиболее удобной. В общем, это такая позиция вин-вин.

М. Антонов:

- Скажите, пожалуйста, чем это отличается от бизнес-аналитики? Казалось бы, я тоже могу посмотреть, зная, что у меня есть приспособления, я могу посмотреть, сколько и куда я заходил… и могу составить какой-то аналитический план. Вы говорите, что все это обезличено… и все-таки это не бизнес-аналитика. В чем же отличие аналитики от бигдаты?

Н. Тимощук:

- Сейчас объем данных бигдаты – человек генерит столько информации, что многие аналитики как раз сказали, что уже в 2020 году каждый человек будет генерить примерно 1,7 гигабайта информации о себе в секунду. И, чтобы работать с этой информацией, нужны новые технологии, потому что это огромный массив данных. Чтобы вытащить из этой информации что-то полезное, понятно, что это новые технологии, технологии машинного обучения, которые работают с этим массивом данных по определенным сценариям и для различных задач реализуют разные продукты на выходе.

М. Антонов:

- Хорошо, а как вы с таким объемом справляетесь?

Н. Тимощук:

- Мы используем бигдату на коммерческой основе, потому что спрос на этот продукт набирает обороты как в структуре госсегмента, так и среди наших клиентов в малых, средних предприятиях.

М. Антонов:

- Я сейчас попробую представить, как это работает, для того, чтобы было понятно нашим слушателям. То есть, к вам обращается некая компания, которая бы хотела получить выборку и аналитику. Вы с помощью бигдаты им предоставляете такие данные. Еще раз – они безличены…

Н. Тимощук:

- Совершенно точно. К нам обращаются чаще всего компании, которых уже Си-Эр-Эм не удовлетворяет потребностям знания о своей клиентской базе, о развитии этой базы, которые хотят развивать свою базу современным способом, наиболее эффективным способом, потому что раздавать листовки у метро уже давно неэффективно и не так современно. Есть более эффективные способы, чтобы работать с потенциальными клиентами и с существующими клиентами. Поэтому мы имеем порядка 40 меток, по которым мы можем сформировать массив данных о клиентах и рассегментировать их по различным параметрам, которые интересны нашему клиенту. К примеру, интересы, события в жизни, возраст, пол, геопозиция этих людей, какие места посещают, в какое время. Это важно для разных отраслей. Очень удачные кейсы были с отраслями, которые занимаются фитнесом, спортивной индустрией, отрасль красоты. Малый бизнес, которому действительно нужны много эффективных инструментов, чтоб работать со своей аудиторией. И выхлоп по таким продуктам, как правило, имеет очень большую конверсию и обращаемость этих клиентов к нам возрастает. То есть, не единожды они используют этот инструмент, а дважды, трижды. Это говорит о том, что они его уже оценили и начинают больше обращаться к этому инструменту, уходя от традиционных рекламных кампаний своих.

М. Антонов:

- Вы сейчас очень важную вещь сказали, Наталья. Оказывается, малый бизнес может обратиться за данными к вам. То есть, это не прерогатива крупных корпораций и крупных компаний?

Н. Тимощук:

- Есть такие продукты, которые, понятно, больше интересны будут крупным компаниям. В частности, для банковской сферы. Есть продукты скоринг, мониториг, верификация, которые позволяют эффективнее работать этим компаниям и что интересно, что клиенты тоже получают очень большую пользу от этого. Например, услуга верификация, которая позволяет в кратчайшие сроки банку принять решение о предоставлении кредита. От этого выиграет и банк, и клиент. Или услуга мониторинг, которая помогает бороться с банковским мошенничеством.

М. Антонов:

- Я понимаю, как выигрывает та же самая фитнес-компания обезличенная, которую вы упомянули. Они получают данные, они выстраивают позицию, они понимают, например, людям какого возраста интересно…

Н. Тимощук:

- Пола, возраста, интереса…

М. Антонов:

- Бигдата – это прерогатива все-таки больших городов? Или подобное может применяться и в небольших, не достигающих миллиона населения, городках?

Н. Тимощук:

- Первые проекты, понятно, что реализовывались в Москве. Те м не менее, спрос на эти продукты и желание клиентов использовать их растет на всей территории нашей страны. Есть заказчики, есть бюджеты, которые уже выделяются на этот вид деятельности и, собственно говоря, есть очень успешные кейсы в России. В частности, такой смешной пример в сельскохозяйственной зоне нашей страны, где вообще компании не могли найти себе персонал. Не были развиты ресурсы по поиску персонала, может быть, не так доступен был интернет у этих людей и т.д., в общем, с использованием бигдаты удалось найти людей, которые были заинтересованы в работе на этих сельхозпредприятиях и выстроились действительно очереди и получился очень большой конкурс на одно место. Восторг не знал предела у наших клиентов. Они, конечно, не знали таких кейсов очень давно уже и сейчас активно используют этот инструмент.

М. Антонов:

- Я – абонент Теле-2 уже три года и все-таки я обязан спросить о защите моих персональных данных. Для меня это важно. Я за церемонность, а не за бесцеремонность. Вот все-таки мы говорим – бигдата, сбор данных, трижды уже упомянули слово «обезличенные» и, тем не менее, защита персональных данных от Теле-2. Да, мне кажется, здесь нет никаких противоречий, потому что бигдата не работает с персональными данными каждого отдельного клиента. Это объединенный массив данных об определенном массиве клиентов, совершенно обезличенный. Потому что ведь нам неинтересно, едет в этом автобусе конкретный человек или нет, и никому это неинтересно.

М. Антонов:

- Не скажите. Это вам неинтересно, а какому-нибудь фитнес-клуба…

Н. Тимощук:

- Про конкретных людей? Чаще всего нет. Интересно, сколько людей и в каком направлении, какого возраста и пола находятся в том или ином месте, и в каком объеме, скажем так. А данные о конкретных пользователях не столь интересны.

М. Антонов:

- Вам не кажется, что вы слишком жизнь этим людям упрощаете? Я имею в виду всем этим фитнес-клубам, кафе, ресторанам и прочим заведениям? Они перестанут двигаться вообще, они будут рассчитывать только на бигдаты, когда все за них сделают… раньше аналитики сидели, высчитывали, выстраивали это все – пойдет или не пойдет бизнес. А сейчас никаких рисков, эра машин наступила. Если есть восстание машин, то оно вот так тихо и происходит.

Н. Тимощук:

- Если можно облегчить какую-то часть деятельности компаний, то это ведь хорошо. Они будут заниматься прекрасным сервисом по своим основным услугам, получат прекрасных клиентов, верных, тех, кому это нужно было. И, собственно говоря, не будут отвлекаться от основной деятельности, от основной услуги.

М. Антонов:

- Бигдата лицензированная штука? То есть, у вас есть эксклюзивное право на использование? Я сейчас про конкуренцию говорю, потому что участников мобильного рынка других мы тоже знаем и борьба за клиентов тоже ведется. Это нормально, это рынок. Это ваша уникальная разработка или вы просто будете придумывать все время новые штуки какие-то?

Н. Тимощук:

- Ну, какие-то продукты, конечно, уникальные. Это часть касается того сценария, с которым мы обрабатываем задания клиента, и с какой точностью выдаем результат. В этом может быть ноу-хау, это, собственно говоря, та квалификация, с которой работают наши специалисты бигдаты. Это, конечно, часть работы, в которой всегда будет конкуренция, это часть работы, которая называется качеством. А в остальном, если говорить про рынок больших данных, ведь самыми большими владельцами больших данных в России является понятно кто. Это мобильные операторы и банки, которые в той или иной степени используют эти данные на всеобщее благо, монетизируют их каким-то образом и выдают какие-то новые продукты. Конкуренция на уровне продуктов и качества этих продуктов, конечно, существует.

М. Антонов:

- Такое ощущение, что мы сейчас с вами прошли по верхушечке айсберга и наверняка очень многие люди, которые восприняли сейчас на слух, что есть такая история под названием бигдата, что Теле-2 этим занимается, хотели бы более детально это все изучить. Где это можно сделать? Есть ли специальная страница у Теле-2, где про бигдату расписано и написано все?

Н. Тимощук:

- Конечно. Есть сайт, есть телефон кол-центра, где с вами с удовольствием пообщаются и перенаправят на нужных специалистов, есть информация на сайте, есть продукты такие коробочные…

М. Антонов:

- То есть, уже готовые?

Н. Тимощук:

- Да, есть готовые решения. А есть решения, которые разрабатываются специально под клиента.

М. Антонов:

- То есть, если я хочу из всех ваших предложений собрать свое Лего-конструктор, вы можете это сделать?

Н. Тимощук:

- Да. Совершенно точно.