Игорь Стрелков: Присоединению Донбасса к России мешает собственность наших чиновников в Европе и боязнь попасть под санкции
Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают с экс-командующим ополчением ДНР Игорем Стрелковым и социальным психологом, политтехнологом Алексеем Рощиным результаты встречи контактной группы в Минске и искусственность коронавируса
Игорь Стрелков: Присоединению Донбасса к России мешает собственность наших чиновников в Европе и боязнь попасть под санкции
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