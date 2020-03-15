2020-03-15T13:51:05+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Игорь Стрелков: Присоединению Донбасса к России мешает собственность наших чиновников в Европе и боязнь попасть под санкции

Результаты встречи контактной группы в Минске - шаг вперёд или топтание на месте.Результаты встречи контактной группы в Минске - шаг вперёд или топтание на месте.

Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают с экс-командующим ополчением ДНР Игорем Стрелковым и социальным психологом, политтехнологом Алексеем Рощиным результаты встречи контактной группы в Минске и искусственность коронавируса

Игорь Стрелков: Присоединению Донбасса к России мешает собственность наших чиновников в Европе и боязнь попасть под санкции

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Национальный вопрос

Тема: Игорь Стрелков: Присоединению Донбасса к России мешает собственность наших чиновников в Европе и боязнь попасть под санкции

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Игорь СТРЕЛКОВ, Алексей РОЩИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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