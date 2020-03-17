Российские компании отправляют сотрудников по домам из-за коронавируса. А вашу работу можно делать удаленно?
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, как собраться и организовать работу из дома без потери качества
Российские компании отправляют сотрудников по домам из-за коронавируса. А вашу работу можно делать удаленно?
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