Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире
Владимир Ворсобин, Дарья Асламова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и политолог Александр Шатилов горячо поспорили о том, как надо бороться с коронавирусом в России и мире
Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире
Видео момента, как Жириновский надевает маску, смотрите на нашем официальном YouTube-канале.
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