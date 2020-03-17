2020-03-17T20:19:00+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире

Как надо бороться с коронавирусом в России и мире.Как надо бороться с коронавирусом в России и мире.

Владимир Ворсобин, Дарья Асламова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и политолог Александр Шатилов горячо поспорили о том, как надо бороться с коронавирусом в России и мире

Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире

00:00
00:00

Видео момента, как Жириновский надевает маску, смотрите на нашем официальном YouTube-канале.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 42.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
25 Февраля 2020 17:33 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Александр Тихонов: Обыски наших биатлонистов - это отклики Олимпиады в Сочи и отсутствие закона о допинге

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ

В гостях: Александр ТИХОНОВ, Алексей РОЩИН
07:30
21:30
25 Февраля 2020 17:03 - 17:32

Гражданская оборона

Тема: Елена Драпеко - про вступление Шнура в партию: «Бунтовщиков в Госдуме должно быть побольше. Неуправляемых как раз не хватает»

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Елена ДРАПЕКО, Алексей РОЩИН
07:30
21:30
26 Ноября 2019 13:03 - 13:45

Гражданская оборона

Тема: Екатерина Шульман: Полицейские не любят принимать заявления о побоях, так как знают, что 7 из 10 заберут в течение 3 дней

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность
Перенос Roland Garros 2020: Турнир по теннису состоится осенью из-за коронавируса
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России закрываются театры, цирки и музеи
От участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса
Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках
Мишустин: правительство делает все необходимое для борьбы с коронавирусом
"Авито" и "Юла" будут блокировать объявления о продаже медицинских масок
Путина удивил рост цен на бензин
Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам
Голикова: Карантин по коронавирусу не должен влиять на доходы россиян
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Отнеситесь с пониманием: Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом
Неизвестные "заминировали" три вылетевших из Москвы самолета
УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса
Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств
Рестораны McDonalds закроют в США из-за коронавируса
ЛДПР предложила лишить мандата депутата, который нарушил карантин
Вне зависимости от сезона: врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек
Подмосковный донор сдал кровь в 80-й раз