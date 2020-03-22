Екатерина Рыбакова: Мы не говорили детям о том, что 100 млн долларов отдаём на развитие системы образования
Александр Милкус беседует с президентом «Рыбаков Фонд» Катериной Рыбаковой о том, как менять школу, как сделать ее доброй, а ее учеников успешными не устраивая никаких революций
Екатерина Рыбакова: Мы не говорили детям о том, что 100 млн долларов отдаём на развитие системы образования
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