2020-03-22T14:03:43+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУС

Екатерина Рыбакова: Мы не говорили детям о том, что 100 млн долларов отдаём на развитие системы образования

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

Александр Милкус беседует с президентом «Рыбаков Фонд» Катериной Рыбаковой о том, как менять школу, как сделать ее доброй, а ее учеников успешными не устраивая никаких революций

Екатерина Рыбакова: Мы не говорили детям о том, что 100 млн долларов отдаём на развитие системы образования

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