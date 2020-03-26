2020-03-26T18:16:41+03:00
Эксклюзив
6
Владимир СУНГОРКИНГеоргий БОВТИван ПАНКИН

Миллениум Путина. 20-лет у руля

Владимир Путин у власти уже 20 лет.Владимир Путин у власти уже 20 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему Ельцин выбрал Путина, какие решения дались Владимиру Владимировичу труднее всего и почему он скрывает имена своих дочерей, слушайте в спецпроекте Ивана Панкина

Миллениум Путина. 20-лет у руля

00:00
00:00

20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России. Большинство граждан отдали свои голоса Владимиру Путину. Почему Ельцин выбрал Путина? Какие решения дались Владимиру Владимировичу труднее всего? Как ему удалось за время первых двух сроков поднять Россию с колен? Правда ли, что Путина больше интересует внешняя политика, а не внутренняя? Почему он до сих пор остается безоговорочным лидером нации? Зачем скрывает имена своих дочерей? Что для него важнее — личные блага или интересы России? И наконец, добрый он или злой?

Об этом в спецпроекте Ивана Панкина рассказывают:

- Владимир Сунгоркин — глава Издательского дома «Комсомольская правда»;

- Александр Любимов — журналист, один из создателей программы «Взгляд»;

- Сергей Степашин — политик;

- Дмитрий Гордон — украинский журналист;

- Артём Шейнин — ведущий «Первого канала»;

- Сергей Брилёв — ведущий телеканала «Россия»;

- Николай Сванидзе — историк, журналист;

- Александр Проханов - писатель;

- Георгий Бовт — политолог, журналист.

Скачать передачу [mp3, 45.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
6

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 20:03 - 21:02

Эксклюзив

Тема: Миллениум Путина. 20-лет у руля

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Георгий БОВТ, Иван ПАНКИН

В гостях: Николай СВАНИДЗЕ, Сергей СТЕПАШИН, Сергей БРИЛЕВ, Александр ЛЮБИМОВ, Александр ПРОХАНОВ, Артем ШЕЙНИН, Дмитрий ГОРДОН
07:30
21:30
5 Марта 2020 21:03 - 22:02

Интересное

Тема: Владимир Мединский: Еще 20 лет назад никому бы в голову не могло прийти обвинить в развязывании Второй Мировой войны СССР

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Дмитрий СТЕШИН, Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Владимир МЕДИНСКИЙ
07:30
21:30
18 Февраля 2020 17:03 - 17:45

Эксклюзив

Тема: Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Михаил ДЕЛЯГИН, Никита КРИЧЕВСКИЙ, Владислав ЖУКОВСКИЙ, Владислав ГИНЬКО, Алексей ЗУБЕЦ
07:30
21:30
14 Февраля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Мария Захарова: Цветы, стихи и письма получаю постоянно. Почему мы должны отказываться от любви? Любовь - это не физиология, а обмен эмоциями

В студии: Тина КАНДЕЛАКИ

В гостях: Мария ЗАХАРОВА
07:30
21:30
7 Февраля 2020 16:03 - 17:02

Эксклюзив

Тема: Глава Российской академии наук Александр Сергеев: Россия тратит на фундаментальные исследования 2 млрд евро в год. А в Европе - это финансирование одного университета!

В студии: Александр МИЛКУС, Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Александр СЕРГЕЕВ
07:30
21:30
3 Февраля 2020 15:00 - 15:00

Эксклюзив

Тема: Мария Захарова: В каком году потерялись эстонские политики, если они полагают, что Тартуский договор еще имеет силу?

В студии: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, Николай СТАРИКОВ

В гостях: Мария ЗАХАРОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня