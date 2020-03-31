Как не сойти с ума, сидя в четырёх стенах на самоизоляции
Светлана Молодцова и Александр Капков выясняют у психолога, эксперта по стрессоустойчивости, первого в России видеоблогера по вопросам неврозов Алексея Красикова, как научиться быть наедине с самим собой
Как не сойти с ума, сидя в четырёх стенах на самоизоляции
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