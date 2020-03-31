2020-03-31T14:46:15+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

Как не сойти с ума, сидя в четырёх стенах на самоизоляции

Как не сойти с ума, сидя в четырёх стенах.Как не сойти с ума, сидя в четырёх стенах.

Светлана Молодцова и Александр Капков выясняют у психолога, эксперта по стрессоустойчивости, первого в России видеоблогера по вопросам неврозов Алексея Красикова, как научиться быть наедине с самим собой

Как не сойти с ума, сидя в четырёх стенах на самоизоляции

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