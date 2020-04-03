В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции, ущерб экономике составит 500-600 млрд рублей за каждую нерабочую неделю, правительство выделило 5 млрд рублей для субсидирования кредитов малого бизнеса
Михаил Антонов обсуждает со слушателями и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции, ущерб экономике составит 500-600 млрд рублей за каждую нерабочую неделю, правительство выделило 5 млрд рублей для субсидирования кредитов малого бизнеса
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