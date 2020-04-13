2020-04-13T12:22:13+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Москве выдано уже около 780 тысяч спецпропусков, цена на нефть начала расти, ученые из университета Гонконга рассказали, что коронавирус ведет себя как ниндзя

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня

В Москве выдано уже около 780 тысяч спецпропусков, цена на нефть начала расти, ученые из университета Гонконга рассказали, что коронавирус ведет себя как ниндзя

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