2020-04-15T19:46:58+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: В мире разрабатывается 70 вакцин от коронавируса

В гостях у Сергея Мардана и Наданы Фридрихсон представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.В гостях у Сергея Мардана и Наданы Фридрихсон представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выясняют у эксперта, защищают ли маски от коронавируса, может ли вирус иметь искусственное происхождение и будет ли продолжаться рост заболеваемости коронавирусом в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: В мире разрабатывается 70 вакцин от коронавируса

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