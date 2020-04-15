Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: В мире разрабатывается 70 вакцин от коронавируса
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выясняют у эксперта, защищают ли маски от коронавируса, может ли вирус иметь искусственное происхождение и будет ли продолжаться рост заболеваемости коронавирусом в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: В мире разрабатывается 70 вакцин от коронавируса
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