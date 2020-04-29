29 Апр 2020 2020-04-29T17:55:22+03:00

Льготная ипотека под 6,5%: кто и как ее может получить 00:00 00:00

А. Челышев:

- У микрофона Антон Челышев. Программа «Среда для жизни». Сегодня мы поговорим о самой главной новости, касающейся рынка недвижимости в нашей стране. Эта новость заключается в том, что с 17 апреля по 1 ноября граждане России могут получить ипотечный кредит по льготной ставке в 6,5% годовых. Условия новой программы льготного кредитования утверждены постановлением правительства по результатам совещания по вопросу поддержки строительной отрасли с участием президента России Владимира Путина. Этой программой могут воспользоваться (и захотят воспользоваться) очень многие граждане из числа тех, кому в первую очередь нужно решить квартирный вопрос. Это, наверное, должна быть главная мотивация у тех людей, которые захотят взять ипотеку под 6,5% годовых. Тем не менее, программа очень большая, важная, и у многих людей есть вопросы о том, как она будет реализовываться, кто будет иметь право на получение этих ипотечных кредитов. На все эти вопросы мы рассчитываем прямо сейчас узнать ответы у управляющего директора компании «ДОМ.РФ» Алексея Ниденса.

Почему у «ДОМ.РФ»? Потому что «ДОМ.РФ» стал оператором этой программы. Алексей Викторович, давайте с самого главного начнем. Кто имеет право на ипотеку под 6,5% годовых?

А. Ниденс:

- Условия программы максимально простые и понятные. Ею могут воспользоваться абсолютно все граждане РФ, вне зависимости от семейного положения, уровня доходов. Единственное – то, что жилье надо приобретать именно на первичном рынке. Соответственно, это либо заключение договора долевого участия с застройщиком, если дом еще строится, и договора купли-продажи, если застройщик уже ввел дом в эксплуатацию. Сумма кредита при этом может быть не более, чем 8 миллионов рублей, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и не более 3 млн. рублей во всех других субъектах РФ.

При этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%, причем его можно внести в том числе и материнским семейным капиталом. По нашим оценкам, порядка 250-300 тыс. семей смогут улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись этой программой с беспрецедентно низкой ставкой – не более 6,5%.

А. Челышев:

- Что касается строящегося жилья, то правильно ли я понимаю, что можно его приобрести в том числе по договорам долевого участия, с использованием системы эскроу-счетов, которую мы запустили почти год назад, и которая в целом доказала свою эффективность, работоспособность и безопасность для людей, которые пользуются этой системой?

А. Ниденс:

- Да, все верно. Вне зависимости от того, ведет ли стройку застройщик с использованием счетов эскроу либо привлекает денежные средства по договорам долевого участия непосредственно у дольщиков, приобретать такое жилье можно и нужно.

А. Челышев:

- Алексей Викторович, все сейчас обсуждают именно ставку в 6,5%, потому что она на фоне рынка выглядит весьма привлекательно. Но ипотечный кредит – это все-таки история на несколько лет или даже на пару десятилетий. И нет никакой гарантии, что, например, ключевая ставка Центробанка все эти 20 лет будет на таких значениях. Она может быть и выше. 6,5% - это на какой период кредитования будет ставка?

А. Ниденс:

- Это предусмотрено как раз постановлением правительства. Пониженная ставка будет действовать на весь срок ипотечного кредита.

А. Челышев:

- Это очень важно. Очень хорошо, что ответ выглядит именно так. Еще есть несколько вопросов. Какие банки выдают ипотеку под 6,5% или, например, подключатся к этой программе в будущем?

А. Ниденс:

- Все кредитные организации должны будут подать соответствующие заявки в «ДОМ.РФ» как оператору программы, в заявительном порядке уведомить нас о том, какой объем кредитов они планируют выдать в срок до 1 ноября. Исходя из этих заявлений, оператором программы «ДОМ.РФ» будет составлен список кредитных организаций и опубликован на сайте. Соответственно, любая эта кредитная организация сможет выдавать кредиты по данной программе.

А. Челышев:

- Многие задают вопросы: как так, многие банки начали предлагать такие условия еще до того, как программа официально заработала, это нормально, они имели право так делать?

А. Ниденс:

- Абсолютно нормально. Уже многие банки принимают заявления на рассмотрение по данной программе, выдают уже одобрения своим заемщикам. С 2 мая они смогут подать обращения в «ДОМ.РФ» как оператору программы свое виденье по объему таких кредитов, которые планируют выдать до 1 ноября. Соответственно, мы их включаем в список, выделяем под них необходимый лимит финансирования, чтобы он был обязательно обеспечен. И после этого банки начинают заключать договора и получать от нас как от оператора возмещение своих недополученных доходов.

А. Челышев:

- Еще раз. 6,5% - по этой ставке платит сам человек, который берет ипотеку. Все, что свыше, та самая дельта между уровнем 6,5% и нынешними рыночными уровнями, эту дельту будет покрывать государство, которое выдало на эти цели деньги «ДОМ.РФ» как оператору этой программы. То есть вы уже будете рассчитываться, получается, с банками по этому вопросу.

А. Ниденс:

- Все верно. Распоряжением правительства на эти цели выделено 6 млрд. рублей. И как раз ту экономию, которую получают граждане и семьи, которые возьмут ипотеку по этой программе, мы будем субсидировать эту разницу для банков. По нашим расчетам, при сумме кредита, например, в 3 млн. рублей на срок 20 лет разница ежемесячного платежа для заемщика между ставкой 6,5% и той рыночной, которая действует сейчас, составит более 4,5 тыс. рублей ежемесячно. Это именно та экономия, которую получит заемщик, воспользовавшись данной программой.

А. Челышев:

- Прописаны в этой программе какие-то стандартные требования к документам, которые необходимо принести банкам, у которых вы хотите получить эту ипотеку.

А. Ниденс:

- Это стандартные документы, которые представляются для получения ипотечного кредита. Здесь основное, на что стоит обратить внимание, это то, что идет приобретение именно у застройщика, именно на первичном рынке, и что сумма кредита находится в тех лимитах, о которых мы говорили выше (8 млн. рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн. рублей для остальных субъектов РФ).

А. Челышев:

- А можно ли получить кредит, например, по ставке ниже 6,5%?

А. Ниденс:

- На усмотрение кредитной организации эта ставка может быть ниже, за счет, например, работы кредитной организации со своими издержками, большего уровня автоматизации, дистанционной работы. И мы тоже видим уже, что на рынке есть предложения по ставке ниже, чем 6,5, например, 6%, 6,25%. Такие предложения уже есть.

А. Челышев:

- Бывают случаи, когда человек, который берет ипотеку, отказывается заключать договор страхования. В этом случае как-то ставка поменяется?

А. Ниденс:

- Да, это прямо предусмотрено постановлением правительства. Если заемщик отказывается от страхования жизни и здоровья, то процентная ставка может быть повышена, но не более, чем на 1%.

А. Челышев:

- Можно ли материнский капитал использовать в качестве части первоначального взноса или, возможно, всего взноса, в зависимости от стоимости жилья?

А. Ниденс:

- Да, конечно, можно использовать материнский семейный капитал, как для первоначального взноса, так и для погашения основного кредита. При этом совокупно могут использоваться и другие программы социальной государственной поддержки. Например, если в семье впоследствии родится третий или следующий ребенок, можно будет воспользоваться программой поддержки многодетных семей и дополнительно получить поддержку в размере 450 тысяч.

А. Челышев:

- Может ли человек участвовать в этой программе, если у него в собственности жилье уже имеется?

А. Ниденс:

- Да, возможно. Ограничений на единственность жилья либо уровень доходов данная программа не предполагает, поэтому могут воспользоваться абсолютно все граждане.

А. Челышев:

- Главный вопрос. На каких основаниях человеку могут отказать в получении льготной ипотеки, если он вроде бы по формальным признакам подпадает под действие программы?

А. Ниденс:

- В любом случае одобрение заявления по выдаче кредита рассматривается кредитной организацией не только на предмет соответствия всем критериям, но и с учетом платежеспособности заемщика. Кредитные организации имеют право отказать в предоставлении ипотечного кредита, но при этом рынок сформирован, большое количество банков предоставляют кредиты по ипотеке, поэтому можно подать заявку не в один банк, а в несколько, дождаться рассмотрения в них и оформить кредит по лучшим для себя условиям.

А. Челышев:

- В конце концов, кредитная история, видимо, тоже будет иметь значение, как ни крути, этот фактор всегда нужно всегда иметь в виду, и если есть проблемы в кредитной истории, наверное, стоит ждать и отказа.

А. Ниденс:

- Да, такое возможно.

А. Челышев:

- Алексей Викторович, спасибо большое. Это такие первые главные вопросы, которые сейчас есть у всех людей, желающих взять ипотеку и подпадающих под действие этой программы. Я полагаю, что по ходу этой программы (она рассчитана на полгода, до 1 ноября) наверняка такие вопросы еще появятся, и мы будем рады, если вы как представитель «ДОМ.РФ» нам на них ответите.

А. Ниденс:

- Да, конечно. Хотел бы еще сообщить, что «ДОМ.РФ» как оператор программы в том числе проводит информационную кампанию. Нами реализован отдельный сайт – «спроси.дом.рф», где собрала вся актуальная информация по всем социальным ипотечным программам, в том числе про программу со ставкой в 6,5%. Можно посмотреть информацию по типовым вопросам, ответам, при необходимости задать вопрос как в онлайн-чате на сайте «спроси.дом.рф», так и позвонив на «горячую линию». Наши специалисты дадут полную актуальную информацию конкретно по вашей ситуации.

А. Челышев:

- Мы продолжаем, о новой ипотечной программе говорим. На связи со студией руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов.

Александр Андреевич, давайте с общеэкономической точки зрения посмотрим на программу заработавшую. Как, с вашей точки зрения, эта программа повлияет, с одной стороны, на финансовый рынок, а с другой стороны – на рынок строительный? Понятно, что люди, которые в ней захотят принять участие, получат новое жилье, и это здорово. Чем для всей экономики эта программа обернется?

А. Цыганов:

- Для экономики это будет весьма позитивная программа, нацеленная на рост, на социально-экономическое развитие. Я бы здесь не стал говорить только про одну экономику, здесь действительно социально-экономическое развитие. Поддержка спроса на недвижимость, причем на первичную недвижимость, это означает поддержку строительной отрасли, финансовой отрасли (вы правильно эти вопросы поставили). За счет того, что поддержится спрос, поддержится возможность приобретения новой недвижимости, строители смогут завершить многочисленные проекты, которые начинались в последние годы, смогут получить деньги, которые позволят им сохранить свой производственный потенциал, строительный потенциал, продолжить следующие проекты.

Финансовая отрасль получит возможность тоже поддержки, за счет того, что будут выдаваться кредиты, значит, проходят все бизнес-процессы, андеррайтинг и т.д. Будут проходить деньги, это позволит остаться на плаву нашей финансовой системе. Кризисы приходят и уходят, а жить хочется дальше, и жить хочется хорошо. Для этого и строительство, и финансовая сфера, и все отрасли экономики должны работать. И как пакет антикризисных мер я бы считал, что такая поддержка действительно необходима, важна и целесообразна.

Хочу отметить еще, что есть опыт поддержки строительной отрасли прошлых лет, например, 14-15-16-17-го года, когда тоже была программа субсидирования ипотечной ставки. И при затратах бюджета в 15 млрд. рублей (было выделено на субсидирование) было выдано 513 тыс. кредитов (это много, будем считать, что это более 500 тыс. семей, это большая цифра даже для нашей большой страны). Было построено 25 млн. кв. метров жилья (это тоже немало). И финансовый эффект за счет такого субсидирования был более 900 млрд. рублей, практически триллион – общий и совокупный объем купленной недвижимости по стоимости.

А. Челышев:

- Все-таки ипотечный кредит это довольно серьезное предприятие, в которое нужно вступать, только если ты уверен в своем завтра и в своем послезавтра. Сейчас мы находимся не в самых лучших экономических условиях, и коронавирус тому виной, и ситуация на рынке нефти. Какие нужно взвешивать аргументы за и против при принятии решения, с вашей точки зрения, на что нужно опираться в первую очередь?

А. Цыганов:

- Здесь нужно посмотреть и экономику процесса, насколько устойчивы доходы. Например, у бюджетников это одно – пусть доходы меньше, зато они стабильнее. У предпринимателей доходы больше, зато больше рисков. Посмотреть на будущее, насколько уверенно человек, семья стоит на ногах, чтобы быть уверенным в возможности расплатиться. Психологически нужно посмотреть, готовы ли вы отказываться от каких-то трат на выплаты по кредитам, чтобы не оказалось того, что все деньги уходят на оплату ипотечного кредита, мечта осуществилась, но жить стало все-таки тяжелее, и существенно, приходится от многого отказываться. От этого, кстати говоря, есть такие пожелания значительные по первоначальному взносу, чтобы люди привыкли копить и понимали, что то, что они откладывают на накопления, для них комфортно, они могут сохранить свой привычный уровень жизни, соразмерить свои возможности и желания и принять то единственно верное решение, которое приведет к приобретению квартиры мечты.

А. Челышев:

- Александр Андреевич, спасибо вам большое.

Еще один комментарий, который нам хотелось бы получить прямо сейчас. На связи со студией председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Анатолий Геннадьевич, насколько масштабной может оказаться поддержка, которую льготная ипотечная программа может оказать как строительной отрасли, так и банковскому сектору, учитывая наметившееся в целом сокращение спроса (наверное, этого не могло не случиться в нынешних экономических условиях)?

А. Аксаков:

- Я бы прежде всего говорил о гражданах, которые смогут получить по льготной ставке ипотечные кредиты. Оценивается возможность по количеству получения таких кредитов до 400 тысяч штук на общую сумму примерно до триллиона рублей. То есть, выделив 6,5 млрд. рублей, до 1 трлн. рублей может быть получено ипотечных кредитов. То есть эти деньги пойдут на покупку квартир тем строительным организациям, которые эти дома строят. Это существенная поддержка строительной индустрии. Ну а для банков здесь заработок, конечно, есть, причем заработок на таком надежном рынке, где, как правило, заемщики очень добросовестно выполняют свои обязательства.

Но есть и другая программа - по субсидированию процентных ставок для строительного сектора. И важно, что она связана как раз с ипотечной программой. Потому что можно построить жилье, взяв дешевые кредиты, а потом это жилье не продать. И вот важно, что замыкается, скажем так, кольцо. В результате строители получат кредиты для стройки, будут строить, и, в свою очередь, это жилье будет продаваться благодаря этой программе государства.

А. Челышев:

- Какая информация имеется относительно готовности и строительного рынка, и банковского сектора, а самое главное, наличия спроса граждан на участие в этой программе в масштабах всей страны?

А. Аксаков:

- Мы обратили внимание, что в марте был вообще всплеск роста ипотечного кредитования. Но это было связано с ожиданиями роста цен на жилье и роста процентных ставок. В апреле спрос несколько снизился. Понятно, что это связано и с падением доходов населения. Сейчас эта программа, очевидно, будет опять сопровождаться всплеском интереса. Учитывая опыт 15-го года, довольно существенный рост может быть в секторе ипотечного кредитования. То есть это больше десятка процентов рост по году, и как раз связано будет с программой субсидирования процентных ставок.

А. Челышев:

- В одном из недавних интервью вы сказали, что, вполне вероятно, временнЫе рамки действия программы могут быть расширены. От чего зависит возможность этого расширения?

А. Аксаков:

- Я думаю, от спроса на этот продукт прежде всего. И от того, как будет разворачиваться ситуация по выходу из кризиса, в котором оказалась и наша российская экономика, и, конечно, строительная отрасль испытывает на себе сложности. Но я исхожу из опыта 15-го года. Программа была запущена в 15-м году, но ее потом, учитывая положительный опыт, продлили на 16-й год. Полагаю, что и сейчас такой вариант возможен, поскольку вряд ли нам удастся в короткие сроки, очень быстро выйти из тех сложностей, которые возникли в связи с пандемией и с кризисом в экономике (и в мировой экономике, и в нашей, к сожалению). Поэтому, для того чтобы поддержать, с одной стороны, спрос населения на кредиты и на покупку жилья, с другой стороны, строительную индустрию, а через строительную индустрию – фактически всю экономику, потому что стройка это драйвер экономики. Полагаю, правительство этот драйвер будет подпитывать, для того чтобы вытаскивать всю экономику из непростой ситуации.

А. Челышев:

- Спасибо большое, Анатолий Геннадьевич.

Что ж, программа выглядит весьма многообещающей, особенно учитывая уже имеющийся у нас опыт реализации подобных программ, когда все прошло более чем успешно – и для тех людей, которые воспользовались этой программой, и для экономики, которая получила весьма солидный мультипликативный эффект. Наверняка далее по ходу реализации программы будут возникать другие вопросы. Мы будем стараться оперативно на них отвечать в рамках выпуска нашего проекта «Среда для жизни».