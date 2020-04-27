27 Апр 2020 2020-04-30T13:17:30+03:00

Антикризисное управление: Как добиться роста в тяжёлые времена 00:00 00:00

М. Коряко:

- Мы продолжаем общение с предпринимателями, которые сейчас в нелегкое время не просто выживают, а некоторые еще и умудряются получить выгоду и пользу от сложившейся на предпринимательском рынке ситуации и предпринимают такие действия, которые помогают им выиграть от всего этого. Сейчас у нас на связи один из таких предпринимателей, который смог обернуть кризис себе на пользу. Это серийный предприниматель, эксперт по трансформации и переупаковки бизнеса, венчурный инвестор Вадим Ждан. Вадим, привет.

В. Ждан:

- Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

М. Коряко:

- Вадим, мы очень рады, что ты с нами в нашем интерактивном эфире и первый вопрос будет такой. Чем занимается серийный предприниматель и что это вообще такое? Кто такой серийный предприниматель?

В. Ждан:

- Серийный предприниматель – это предприниматель, у которого более 3-5 бизнесов и эти бизнесы не связаны друг с другом, имеют различные юридические лица, различные направления деятельности и различную команду для выполнения задач внутри бизнеса.

М. Коряко:

- Получается, в твоем портфеле несколько бизнесов таких? И ведь не секрет, что далеко не каждый бизнес срабатывает. Вот можешь ты сейчас привести хотя бы примерную статистику, какое количество бизнесов доживает до того момента, когда начинают приносить своим владельцам доход?

В. Ждан:

- В нашем бизнесинкубаторе за 15 лет работы было порядка 50 бизнесов, в настоящий момент я являюсь собственником 11 бизнесов, ну и еще порядка 4-5 бизнесов, где присутствует небольшая моя доля. Все остальное, как вы понимаете, было продано или реализовано, или закрыто и показало себя неэффективно.

М. Коряко:

- Сейчас я понимаю, что это примерно 20% от общего количества, да?

В. Ждан:

- Это 25%.

М. Коряко:

- Но эти 25%, которые выстреливают, они, соответственно, окупают все расходы на те 75%, которые не сработали, так?

В. Ждан:

- Не совсем так. 75% - это бизнесы, не ушедшие в минус, это бизнесы, которые были доведены до определенной планки, я не увидел в них перспектив и их, предположим, реализовал, либо реструктуризировал каким-то образом, забрав команду в другие бизнесы. Убытков у нас не было. То есть, ни по одной из позиций у нас не было зафиксировано убытков более чем 5% от входа в венчур на старте.

М. Коряко:

- Понятно. Вадим, ты являешься выпускником Сколково. И в связи с этим вопрос такой. Какие навыки ты там приобрел и поддерживаешь ли ты со Сколково связь сейчас?

В. Ждан:

- Да, я окончил практикум директоров собственников бизнеса Сколково, изучали мы там, как управлять бизнесом, как ставить правильные горизонты, находить правильные развилки. Основные навыки – не бояться и правильно идти вперед, двигаться, перезагружать свой мозг тогда, когда этого требуют бизнесы, ситуация. Поддерживаем связь? Конечно же. У нас большое сообщество выпускников Сколково – порядка 550 человек, которые помогают активно решать задачи бизнеса друг другу и мы на связи 24 час а в сутки.

М. Коряко:

- Фактически это сообщество – это такое твое окружение. Вот, знаешь, есть такая пословица: скажи мне, кто твои друзья и я скажу, кто ты. Это примерно олицетворение этой пословицы, да? Такой бизнес-клуб.

В. Ждан:

- Абсолютно. Это люди, с которыми мы отдыхаем вместе, ездим друг к другу в гости. Сколково завел такую практику интересную – приезжать в гости в бизнесы друг к другу. Мы вытаскивали во время обучения бумажки из корзины, где было написано имя того, к кому ты едешь на следующей неделе, условно говоря. И я лично глазами посмотрел более, наверное, 100 бизнесов за последние 2 года.

М. Коряко:

- Давай тогда про твой бизнес, который работает, ну или, по крайней мере, работал до недавнего момента, один из твоих бизнесов – это агентство событийного маркетинга. Можешь рассказать чуть подробнее, что это за бизнес такой? Во-вторых, как он выглядел до всей этой историей с пандемией. И в-третьих, - удалось ли тебе в режиме этой пандемии перейти в онлайн? Смог ли ты этот бизнес перетрансформировать?

В. Ждан:

- Да, у меня агентство событийного маркетинга. Наверное, проще всего ответить на твой вопрос нашим слоганом. Мы решаем задачи вашего бизнеса через события. То есть, мы делаем различные мероприятия, какие-то стратегические сессии. Пул огромен. То есть, мы обслуживаем ведущие компании из списка РБК. До настоящего момента бизнес выглядел очень и очень успешно, все было прекрасно и хорошо, но наступил момент, когда нельзя было не меняться. Когда наступила пандемия, мы, естественно, перешли в цифру, благо возможности у нас очень неплохие, у нас есть дружественная компания в Беларуси – это разработчики игр, приложений и т.д. И переход на цифровую платформу занял у нас буквально неделю.

М. Коряко:

- Я не совсем понимаю, как Event агентство или агентство событийного маркетинга может перейти в онлайн, когда фактически все, что делает это агентство, - это организация офлайн-мероприятий?

В. Ждан:

- Не совсем. То есть, теперь мы проводим различные битель-акции(?), направленные на продажи с помощь инфлюенсеров блогеров в интернете, у нас есть дружественная тоже внутри группы компаний компания Селект, которая занимается работой с селебрити и, как я понимаю, что любые рекламные битель-бюджеты сейчас из офлайна перешли в онлайн. А что у нас осталось в онлайне? Либо это таргетинг какой-то, либо это работа с соцсетями, с ССМ. И мы работаем очень плотно с блогерами, придумываем истории, мероприятия, всякие флешмобы запускаем, таким образом увеличиваем охват и популяризацию продукта, либо услуги нашего клиента. А что касается развлекательной части событийных историй, это онлайн-платформа, это проведение различных игр, различных типбилдингов, обучающих семинаров, мы работаем со спикерами, я сам являюсь членом международной ассоциации спикеров и в нашей ассоциации большое количество людей, которых мы сейчас продаем нашим клиентам в онлайн-формате для обучения, для роста, для перезагрузки какой-то внутренней, структур, команд и т.д. Люди учатся.

М. Коряко:

- Вадим, помимо того, что ты эксперт по трансформации, переупаковки, венчурный инвестор, серийный предприниматель, сейчас я услышал, что ты еще и спикер на бизнес-мероприятиях, и еще в твоем резюме я обнаружил такую строчку, как эксперт по антикризисному управлению. Вот в текущей ситуации антикризисное управление насколько актуально? Понятно, что оно актуально, но насколько оно актуально в текущей ситуации? И второе. Каким бизнесам и как ты помогаешь трансформироваться с учетом опыта своего антикризисного управления?

В. Ждан:

- Сейчас антикризисное управление от переупаковки отделять нельзя. Классическая ошибка. Многие сейчас ломятся в онлайн и не понимают, как это сделать, пытаются это сделать быстро, разбегаясь во все стороны сразу, и совершая ошибки. Надо понимать, что люди – наши покупатели и наши клиенты – они не дураки, они понимают, если ты до этого 15 лет успешно работал и не был в онлайне, а сейчас вдруг за одну неделю ты стал онлайн, это не значит, что ты начал оказывать качественный сервис онлайн. Нет такой практики. Поэтому невозможно сейчас переупаковываться без подключения антикризисного управляющего, без аналитиков-финансистов, без ребрендинга какого-то. Все это собрать в правильную кучу и распределить, чтобы не бежать во все стороны сразу, а двигаться правильным путем. Только с ростом вверх.

М. Коряко:

- Мне очень понравилась твоя формулировка «собрать в правильную кучу». Мне кажется, сейчас, в условиях современного мира, эта формулировка, как бы смешно ни звучала, звучит реально. Сколько лет ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? И кто твои клиенты? Может описать портрет человека, с которым ты работаешь? Или компанию, от которой ты получаешь свои деньги.

В. Ждан:

- Занимаемся мы этим в том или ином виде уже более 15 лет. Конкретно плотно мы начали заниматься именно переупаковкой бизнесов и стратегическим планированием развития последние 7 лет. Портрет наших клиентов – от малого бизнеса, а сейчас это самый актуальный, наверное, клиент. Средний и выше среднего, большой бизнес, скорее, занял сейчас выжидательную позицию и какие-то внутренние пытается ресурсы задействовать, а вот малый и средний бизнес сейчас просто семимильными шагами, тем, у кого хватает соображалки, что нужно что-то делать, а не сидеть и плакать, идут ко мне за менторской помощью, за помощью в развитии, в переупаковке и т.д. Сферы абсолютно разные. Из последних кейсов – к нам пришел сеть медицинских центров и салонов красоты, у которых 60 объектов по всей Москве, которые сейчас не понимают, что им делать, потому что половина помещений в собственности, а вторая половина в аренде. И это просто катастрофа. Мы сейчас собрали команду для них, причем, как ты понимаешь, многие бизнесы, чтобы сэкономить деньги, увольняют сейчас своих маркетологов и людей, которые требуют большую зарплату, а мы предоставляем такую услугу, как отдел удаленного маркетинга, например.

М. Коряко:

- Что нужно сделать бизнесу, чтобы ему можно было кризис этот пережить и сейчас остаться в плюсе или хотя бы выйти в ноль?

В. Ждан:

- Сейчас все поголовно затягивают пояса и экономят… и в первую очередь экономить начинают на ком? На тех сферах внутри своего бизнеса, на тех подразделениях, которые не приносят конкретной прибыли. То есть, условно, продажников оставляют, потому что есть надежда, что они что-то еще продадут, продактменеджеров тоже оставляют, потому что продукт нужно делать, его нужно отгружать, производить или оказывать эту услугу. Избавляются от маркетинга и от бэк-офиса. Под бэк-офисом я подразумеваю юристов, бухгалтеров, которых переводят на аутсорс, аутстаф и т.д. То же самое юристы. А вот маркетинг – это то подразделение, которое, наверное, в формате классического отдела маркетинга можно и распустить. Но дело в том, что кто будет создавать вам образ вашего бренда и продвигать ваш диджитальный продукт, кто будет этим заниматься? Меня удивляют компании, которые разгоняют сейчас маркетологов, рекламщиков и пытаются только на одних продажниках выехать. Это сейчас самая востребованная услуга на рынке – на средний и малый бизнес – да даже уже многие крупняки на это обращают внимание – это удаленный отдел рекламы, удаленный отдел маркетинга. И это сейчас самая популярная история, которая позволяет сэкономить и позволяет очень хорошо развить бизнес.

М. Коряко:

- Вадим, большое тебе спасибо, что ты принял участие в нашем интервью сегодня.