2020-05-12T18:27:20+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Новые штрафы ГИБДД — 2020: к чему готовиться водителям

Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская говорят об этом с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда». А также обсуждают всё, что касается машин и водителей

Новые штрафы ГИБДД — 2020: к чему готовиться водителям

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Главные темы:

- Новые штрафы ГИБДД — 2020: к чему готовиться водителям

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Подводные камни ОСАГО: когда полисы обязательного автострахования не помогают

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Рейтинг самых дешевых новых автомобилей в России

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Городской труженик ЗИС-154: первый послевоенный автобус в СССР

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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