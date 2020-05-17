Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: Плата за обучение в вузах сохранится на уровне 2019 года
Александр Милкус обсуждает с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, как пройдут экзамены и защита дипломов у студентов, будут ли выпускные онлайн и станет ли больше бюджетных мест в этом году
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: Плата за обучение в вузах сохранится на уровне 2019 года
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