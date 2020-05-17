2020-05-17T12:54:01+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУС

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: Плата за обучение в вузах сохранится на уровне 2019 года

Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФальковМинистр науки и высшего образования РФ Валерий ФальковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Милкус обсуждает с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, как пройдут экзамены и защита дипломов у студентов, будут ли выпускные онлайн и станет ли больше бюджетных мест в этом году

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: Плата за обучение в вузах сохранится на уровне 2019 года

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