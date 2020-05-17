Директор ФИПИ Оксана Решетникова: ВПР будут проводиться в сентябре для контроля остаточных знаний
Александр Милкус обсуждает с директором федерального института педагогических измерений Оксаной Решетниковой, когда пройдут ВПР у школьников, особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ в этом году
Директор ФИПИ Оксана Решетникова: ВПР будут проводиться в сентябре для контроля остаточных знаний
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