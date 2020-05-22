2020-05-22T13:44:54+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВАСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Оксана Пушкина - из больницы: О том, что у меня коронавирус, мне сообщили в день рождения

Оксана ПушкинаОксана ПушкинаФото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдума Оксана Пушкина рассказывает Арине Шараповой, как она сейчас чувствует, какие симптомы были, как её лечили в больнице и какие недостатки российской системы здравоохранения ей пришлось увидеть изнутри

Оксана Пушкина - из больницы: О том, что у меня коронавирус, мне сообщили в день рождения

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