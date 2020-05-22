Оксана Пушкина - из больницы: О том, что у меня коронавирус, мне сообщили в день рождения
Депутат Госдума Оксана Пушкина рассказывает Арине Шараповой, как она сейчас чувствует, какие симптомы были, как её лечили в больнице и какие недостатки российской системы здравоохранения ей пришлось увидеть изнутри
Оксана Пушкина - из больницы: О том, что у меня коронавирус, мне сообщили в день рождения
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