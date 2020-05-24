Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с заместителем министра науки и высшего образования Дмитрием Афанасьевым, какой будет приёмная кампания 2020 года
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
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