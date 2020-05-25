2020-05-25T13:56:31+03:00
What's up, страна!
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Александр МИЛКУСМихаил АНТОНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: Россия создаст новую орбитальную станцию на замену МКС и не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в студии Радио «Комсомольская правда».Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, анонсировал создание новой орбитальной космической станции и объяснил, что для нас значит запуск корабля Илоном Маском

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: Россия создаст новую орбитальную станцию на замену МКС и не допустит приватизацию Луны

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