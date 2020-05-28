28 Май 2020 2020-05-28T13:56:31+03:00

Главное об ипотеке в 6,5% 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио "Комсомольская правда". Это проект «Среда для жизни». Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о программе ипотеки с господдержкой под 6,5 % годовых, которую запустили по поручению президента России в апреле. Взять ипотеку по ставке 6,5 % годовых можно до 1 ноября 2020 года. И сегодня будем подводить промежуточные итоги работы этой программы. Известно уже о том, что банки приняли больше 85 тысяч заявок от россиян, которые хотят оформить льготную ипотеку под 6,5 %. 60 тысяч заявок банки одобрили. Об этом нам рассказали в ДОМ.РФ. Компания, я напомню, является оператором программы. До 1 ноября планируется выдать 247 тысяч кредитов на 740 млрд. рублей. Многим банкам удалось снизить ставку предоставления кредита ниже заявленных 6,5 %. Это основные цифры.

Теперь рассчитываем на подробности. С нами на связи управляющий директор АО ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Алексей Викторович, здравствуйте.

А. Ниденс:

- Добрый день, Антон.

А. Челышев:

- Давайте напомним еще раз, мы попросим вас напомнить о том, как действует программа, как люди могут ею воспользоваться?

А. Ниденс:

- Воспользоваться может абсолютно любой гражданин Российской Федерации. Это просто ипотечный кредит. Никаких дополнительных условий особых нет. Есть некоторые ограничения, о которых вы уже начали говорить. Это то, что программа действует до 1 ноября. До этого срока нужно обратиться в тот банк, в котором хотите взять ипотечный кредит. Соответственно, получить одобрение и оформить его. При этом сумма кредита должна быть не более чем 8 млн. рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И не более 3 млн. рублей по другим регионам Российской Федерации. Нужно будет внести первоначальный платеж 20 %, получить одобрение от кредитной организации и оформить кредит.

После этого банк, который выдаст вам кредит, будет получать компенсацию от государства в части недополученных доходов. Рассчитывается она как разница между ключевой ставкой, плюс 3 процентных пункта, и той ставкой, которая написана в договоре по кредиту. Причем льготная ставка будет действовать весь срок кредита, вне зависимости от того, на какой период кредит будет взять. На пять лет либо на двадцать лет.

Уже сейчас правительством принято решение о выделении на эти цели 6 млрд. рублей на 2020 год. Соответственно, мы первые заявки от кредиторов планируем, что начнем получать уже в июне на возмещение. И сможем покрывать их недополученные расходы. При этом в программе заявились на участие 57 банков. Это очень важная информация. И мы ее на прошлой неделе публиковали на сайте ДОМ.РФ. То есть каждый может зайти и ознакомиться с этим перечнем. Причем эти банки заявились на лимит, что они планируют выдать более чем 1 трлн. кредитов. Это очень большая цифра. Соответствующие лимиты до банков мы доведем во второй половине июня. И в рамках этих лимитов они смогут выдавать ипотечные кредиты.

А. Челышев:

- То есть, получается, экономика получит подпитку в объеме 1 трлн. рублей за счет программы? Эти деньги пойдут на поддержку строительной отрасли. И самое главное – люди смогут получить в ближайшее время ключи от своих квартир.

А. Ниденс:

- Программа рассчитана на 740 млрд. рублей. По заявкам, которые подали кредитные организации, при превышении лимита, а он уже на сегодня есть, соответственно, заявки будут несколько снижены до приведения их пропорционально по каждой кредитной организации совокупно до 740 млрд. Именно эта сумма, действительно, она будет направлена в экономику, на поддержку строительной отрасли. И самое главное – как раз на поддержку граждан, на поддержку семей, которые смогут за счет этой беспрецедентной программы улучшить свои жилищные условия, приобретя жилье по очень низкой ставке в 6,5 %. При этом многие банки, которые участвуют в программе, уже сейчас заявляют, что у них ставка несколько ниже. То есть предложение за 6,2 % и так далее.

А. Челышев:

- А с чем, кстати, чем объясняется вот это снижение ставки, возможное снижение ставки, которое банки декларируют. И, я надеюсь, реализуют, уже когда речь зайдет о непосредственно выдаче кредитов?

А. Ниденс:

- Каждая кредитная организация считает экономику самостоятельно. В первую очередь, конечно же, на возможность снижения ставки влияет некая операционная эффективность, в том числе это возможность проведения сделок в дистанционном формате, с наименьшими затратами, без привлечения офиса банка, без дополнительной нагрузки собственно на процессы оформления сделки. То есть все делается дистанционно. Какая реально ставка у нас получится средневзвешенная, мы узнаем по результатам первых отчетов. Вся статистика также будет публиковаться на сайте компании ДОМ.РФ. Мы это будем делать как оператор программы.

А. Челышев:

- Если говорить о количестве заявок, то это примерно столько, сколько ДОМ.РФ как оператор этой программы ожидал? Или даже больше, чем планировалось?

А. Ниденс:

- Да, нужно учесть, что сама программа заработала с 20 апреля. Это та дата, с которой начали банки принимать первые заявки. Учитывая, что на сегодня уже получены, действительно, банками более 85 тысяч заявок, мы строили прогноз до ноября, и видим, что, действительно, объем 250 тысяч выданных кредитов он достижим.

А. Челышев:

- Алексей Викторович, известно, что помимо банков, в реализации этой программы могут принять участие и некредитные организации. И, насколько я знаю, сейчас ДОМ.РФ как раз собирает заявки от этих организаций. Вот насколько активны они? О каких некредитных организациях здесь может идти речь? И, собственно, как некредитные организации будут работать с людьми? Вообще, это очень важно. Потому что, я полагаю, не многие люди знают о том, как брать кредиты у некредитных организаций.

А. Ниденс:

- Да, действительно, постановлением правительства предусмотрено, что не только кредитные организации могут участвовать в данной программе, но и некредитные. При этом стоит отметить, что срок подачи заявок на участие в программе для банков он уже истек. И в программе заявилось 57 банков. Их перечень приведен на сайте ДОМ.РФ. Для некредитных организаций срок подачи таких заявлений обозначен как 15 июня. До этого срока мы данные заявки будем принимать. И сразу же после этого сможем опубликовать весь перечень заявившихся компаний также на нашем сайте, чтобы граждане при обращении не только к кредитным организациям, но и к некредитным были уверены, что компания является участником программы и сможет оформить им кредит по низкой ставке.

А. Челышев:

- Это просто бизнес, у которого есть возможность выдавать кредиты населению? Крупный бизнес. Есть ли какие-то требования, которые предъявляются к некредитным организациям, желающим принять участие в работе программы?

А. Ниденс:

- Они носят заявительный характер. Поэтому все некредитные организации, которые имеют возможность работать на рынке кредитования населения, смогут подать соответствующую заявку, при условии, что они предварительно были аккредитованы ДОМ.РФ.

А. Челышев:

- Людям самое главное – понимать, насколько вообще это безопасно. Потому что, когда люди обращаются в банки, они знают, что это серьезные организации, крупные, за ними приглядывает Центробанк, за ними приглядывает ДОМ.РФ как оператор программы льготной ипотеки с государственной поддержкой. А если говорить о некредитных организациях, то можно ли быть абсолютно уверенным человеку в том, что некредитная организация, которая будет указана в списке и аккредитована ДОМ.РФ, будет соответствовать всем необходимым критериям, и к ней тоже можно абсолютно спокойно обращаться за кредитом. Она сделает все так же было, безопасно, как банк.

А. Ниденс:

- Да, конечно, это будет абсолютно безопасно для гражданина – обратиться в некредитную организацию, получить кредит. Здесь как раз вот более поздние сроки на подачу заявок в том числе связаны с тем, чтобы дать возможность некредитным организациям пройти дополнительную аккредитацию в ДОМ.РФ, где мы в том числе проверим выполнение всех необходимых нормативов и регламентов. И после этого можно будет спокойно к ним обращаться за получением ипотечного кредита, в том числе по льготной ипотеке со ставочкой 6,5 % либо ниже.

А. Челышев:

- Итак, я напомню, мы сегодня говорим о программе льготной ипотеки с государственной поддержкой по ставке в 6,5 % годовых, программа активно реализуется, список банков, которые захотели принять участие в этой программе и были аккредитованы оператором – компанией ДОМ.РФ, уже на сайте ДОМ.РФ размещен. В списке банков 57 кредитных организаций. Заходите, выбирайте. И надо полагать, что это далеко не последний наш разговор о ходе реализации этой программы. Мы в следующей части эфира об этом с экспертами поговорим. А прямо сейчас говорим большое спасибо управляющему директору ДОМ.РФ Алексею Ниденсу. Алексей Викторович, спасибо. До встречи в эфире.

А. Ниденс:

- Спасибо, хорошего дня.

А. Челышев:

- Интересно, что говорят о программе аналитики рынка. Давайте прямо сейчас, собственно, у них об этом и спросим. На связи со студией руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов, доктор экономических наук, профессор. Александр Андреевич, здравствуйте.

А. Цыганов:

- Добрый день. Рад вас слышать.

А. Челышев:

- Мы вас тоже очень рады слышать. Спасибо, что вы в очередной раз с нами. Как вы в целом оцениваете цифры по программе? Я имею в виду и количество обращений за льготной ипотекой, и количество согласований, количество выданных кредитов за этот первый, столь небольшой период? О чем, с вашей точки зрения, эти цифры говорят относительно востребованности, своевременности этого проекта?

А. Цыганов:

- Ну, цифры говорят о том, что проект своевременен. И, действительно, пользуется популярностью. Я бы здесь добавил, прежде чем процитирую цифры, а они сейчас есть, и их можно озвучить, они интересные, что программа удалась. И сейчас ее рассматривают на расширение на определенные категории заемщиков. Ну например, сейчас предлагается программа для медицинских работников более широкая, с немножко другими ставками, но зато и с возможностью приобретения отдельных домов, коттеджей и так далее. То есть программа развивается. Это показывает… Мы сейчас вернемся к общим цифрам.

А. Челышев:

- Вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья. Мы продолжим через несколько минут.

Продолжаем разговор о программе льготного ипотечного кредитования под 6,5 % годовых. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, прошу вас. Итак, мы остановились на, во-первых, перспективах программы позитивных. А во-вторых, на цифрах. И вот главные цифры, с вашей точки зрения?

А. Цыганов:

- Смотрите, ну, 70 тысяч заявок было подано уже по этой программе. На самом деле, я думаю, уже немножко больше.

А. Челышев:

- Уже больше, уже даже 85 тысяч. Вот Алексей Ниденс из ДОМ.РФ нам их актуализировал в прошлой части выпуска.

А. Цыганов:

- Да, у него, естественно, более свежие цифры. У меня были на прошлую неделю. Из этих 70 тысяч, я все-таки ими буду оперировать, потому что по ним есть уже и статистика, сколько выдано из 70, и сколько одобрено. Одобрено 48 тысяч. Это хорошая цифра. Обращаются люди с пониманием того, что такое кредит, что такое кредитоспособность и каким образом они будут по нему расплачиваться. Потому что, смотрите, 5/7 одобрений. Практически 5/7. 10 тысяч уже выдано кредитов. Это тоже немало, по-хорошему. Еще буквально пять-шесть лет назад это была бы цифра просто-напросто очень значительной и очень приличной. Было время, когда у нас значительно меньше кредитов выдавалось. Поэтому я думаю, что на цифру 100 тысяч обращений в месяц мы выйдем.

Не забываем, что у нас программа действует по осень, по ноябрь этого года. И я уверен, что все средства, которые были выделы, выделяются, правильнее сказать, на субсидирование, они будут использованы. И, действительно, мультипликатор включится, когда государство, субсидируя ставку, привлекает средства населения, помогает населению решать жилищный вопрос. Но помогает и запустить экономику после всех проблем с коронавирусом. Потому что строительная отрасль – это один из реальных секторов, который вытягивает экономику.

А. Челышев:

- Хотелось бы понять вашу точку зрения относительно эффективности этой программы для рынка новостроек. Потому что именно первичный рынок призвана эта программа поддержать. Никита Стасишин, зам. министра строительства, сказал совершенно конкретную вещь. Баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки абсолютно уникальный, и это лучшее время покупать квартиры. Нам довольно часто говорили об актуальности, об уникальности ситуации, которая сложилась на рынке, в пользу того, чтобы покупать. Но ни разу это не делал представитель столь высокого уровня, государственный чиновник. Как вы считаете, это, действительно, уникальная ситуация? И первичка сейчас намного выгоднее для покупки, нежели вторичный рынок?

А. Цыганов:

- Ну, господин Стасишин прав. Потому что сейчас сложились условия, когда квадратный метр, не буду называть его, что он достиг оптимальной стоимости. Наверное, пределы снижения и стоимости строительства, и себестоимости строительства они еще не выбраны. И мы можем говорить о том, что еще многие вещи можно было бы оптимизировать в смете затрат на строительство жилых домов. Но тем не менее, на сегодня стоимость квадратного метра не поднялась и она находится на достаточно низком уровне, если мы смотрим исторический период. Вот я подчеркиваю, в историческом периоде если мы смотрим. Ипотека достигла низких ставок, уникальных для России. И я бы сказал так, что эти ставки уже вполне сопоставимы с европейскими и американскими. Не меньше, но сопоставимы. И это уже хороший успех.

И поэтому говорить о том, что сейчас следует покупать, можно присоединиться к тому, что это в принципе экономически целесообразно. Навряд ли будет существенное падение в ближайшей перспективе, в ближайшие год-два, стоимости квадратного метра. При этом, что ипотечные программы целесообразные. И здесь можно еще одну вещь добавить. Есть люди, кто опасаются или предполагают даже, правильней сказать, что через какое-то время ипотека может стать более дешевой. Процентная ставка, может быть, еще понизится. Это нормальные рассуждения, когда видишь, что ставка снижается на протяжении последнего периода. И даже коронавирус не повлиял таким серьезным образом, чтобы ставка поднималась. Если мы помним, какое-то количество дней, недель, может быть, такая тенденция была. Но потом ее удалось преодолеть.

А. Челышев:

- Были опасения даже, скорей.

А. Цыганов:

- Были опасения. Они оправданные были, но действенная политика и государства, и ДОМ.РФ здесь этому помогает. И поэтому, если человек этого опасается, есть один резонный контраргумент, когда есть экономическая логика и подождать, и в то же время есть такая процедура как рефинансирование кредита. Если есть реальная потребность в жилье сегодня, а она, поверьте, есть, люди, пережившие самоизоляцию в небольших квартирах, уже приобретшие опыт, как это – существовать несколько человек в студии или в малогабаритной однокомнатной квартире, когда кухня становится, небольшая причем кухня, центром встреч, ну, бесспорно, думают о том, как им улучшить свои жилищные условия, на те возможности, какие у них есть.

Если такая потребность есть, еще раз повторюсь, то не стоит опасаться. Если снизится ипотечная ставка, такая тенденция присутствует, можно будет рефинансировать кредит. Это процедура уже вполне стандартная, отработанная. И как только мы видим дельту по ипотечной ставке в 1,5-2%, она уже целесообразная.

А. Челышев:

- А вот кстати, если мы заговорили о пандемии, вот в конце марта давались такие, знаете, не самые оптимистичные прогнозы о том, что количество сделок сократится в апреле аж в два раза по сравнению с мартом. А что в итоге апрель показал?

А. Цыганов:

- Сокращение было. Но не было ни столь масштабным, ни столь катастрофичным. Я бы его связал в большей степени с неудобствами выбора квартир, с неудобствами оформления документов. Но энтузиазм у потенциальных заемщиков, потенциальных покупателей жилья все-таки не снизился. Здесь есть несколько факторов. Выделим то, что сделана удобная приятная программа субсидирования ипотечной ставки, и люди ее увидели, услышали и оценили. Было давление на рубль, которое тоже побуждало задумываться о своих накоплениях. Здесь накопления на первый взнос могут идти и так далее. Какая-то часть ипотекой замещается на приобретение недвижимости.

Но еще раз повторюсь, самоизоляция в небольших квартирах она побуждает, и очень серьезно побуждает, задуматься о том, как улучшить свое положение, как сделать проживание в квартире более комфортным. Или в доме.

А. Челышев:

- Александр Андреевич, вот людям, которые только взяли свой ипотечный кредит, возможно, первый, или вот сейчас прямо в эти дни его берут, столкнутся с тем, что все-таки ипотека – это серьезно, это очень важная сделка, и нужно будет постоянно ежемесячно вносить очередные платежи. Какие советы вы бы дали людям по максимально быстрому, максимально быстрой минимизации переплаты по ипотечному кредиту? Что сделать удобнее всего, быстрее всего, эффективнее всего для того, чтобы переплата была меньше?

А. Цыганов:

- В первую очередь задуматься о первоначальном взносе. По большому счету, чем он больше, это не только то, что скорее одобрят кредит, но и меньше будет переплата. Это совершенно легко посчитать и легко определить. Второе – отслеживать все программы рефинансирования, какие есть на рынке. И, повторюсь, если видно, что в каком-то банке программа более удобная, она дешевле на процент-полтора, лучше два, процедура перевода, рефинансирования, становится уже целесообразной и экономически выгодной. И использовать, например, материнский капитал для досрочного погашения хотя бы части кредита. Стараться использовать те наличные ресурсы, те финансовые ресурсы, какие есть у человека, планируя их. Здесь важный элемент – планирование.

И есть один совет, ну, может быть, слегка противоположный, - смотреть еще за своим качеством жизни. Не стараться как можно больше средств вложить в погашение кредита одномоментно. Снижение качества жизни – это серьезные вещи. Одно дело – потерпеть месяц, два, три, другое дело, когда год, два и более приходится сжимать пояс. Может быть, скорее, смотреть на параметр комфортности ежемесячного платежа, но не на переплату, чтобы она в голове не довлела. Ведь по большому счету квартира, которая покупается в ипотеку, в ней живешь уже сейчас. Ею пользуешься уже сейчас. И здесь значительно важнее параметр, сколько в месяц приходится платить по ипотечному кредиту. Если это комфортно, то это вполне хорошо.

А. Челышев:

- Не стоит забывать еще и о возможности получения налоговых вычетов, которые можно получить за предыдущий год в новом, наступившем году. И это тоже весьма значительные суммы, если мы говорим об ипотечном кредите. А если, например, созаемщиков двое – муж и жена, то каждый из них, и при этом квартира стоит серьезных денег, каждый из них может претендовать на этот самый значительный налоговый вычет. Естественно, эти деньги тоже можно по своему усмотрению тратить в том числе на досрочное погашение так называемого тела кредита.

А. Цыганов:

- Абсолютно точно. Единственное, я бы рекомендовал тогда оформлять квартиру совместно, чтобы оба супруга фигурировали. Иначе налоговая инспекция не всегда воспримет документы должным образом.

А. Челышев:

- Александр Андреевич, спасибо вам больше. На связи со студией был Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук, профессор.

Еще раз скажу, ряд банков уже снизили эту ставку, где-то она 6 %, где-то 6,1 %. В общем, ниже 6,5 % на рынке предложения тоже есть. Но сейчас не об этом. Я сейчас хотел бы рассмотреть эту ситуацию с точки зрения рынка недвижимости. С точки зрения застройщиков. С точки зрения тех, кто производит, собственно говоря, эти самые новостройки и продает в них квартиры. Потому что от ситуации на этом рынке в целом тоже зависит успех этой программы. И наоборот, программа была принята как раз для того, чтобы поддержать рынок нового жилья, рынок строящегося жилья.

На связи со студией руководитель Департамента продаж компании «Дон-строй» Анна Коробкова. Анна, здравствуйте.

А. Коробкова:

- Здравствуйте.

А. Челышев:

- Давайте в целом про спрос поговорим. Часто ли сейчас люди обращаются за льготной ипотекой? Вот вы фиксируете всплеск спроса на новостройки по льготной программе? Понятно, что да, с учетом вот этого снижения, которое имело место, общего снижения спроса в апреле, количества сделок в апреле.

А. Коробкова:

- Ну, прежде всего, мы фиксируем спрос на ипотеку в целом. Потому что этот спрос увеличивается с каждым годом. И последние два месяца мы, действительно, наблюдаем увеличение этого показателя. Касательно спроса на льготную ипотеку, клиентам всегда приятно получать бонусы. И безусловно, что государственная программ с льготной ипотечной ставкой 6,5 % она снова заставила клиентов заинтересоваться покупкой квартиры, заинтересоваться ипотекой в том числе.

Мы, в свою очередь, пошли дальше. То есть учитывая спрос на ипотеку в целом, мы дополнительно решили субсидировать для своих клиентов ставку по ипотеке до 0,1 % в первый год пользования кредитом. Считаем, что это является очень важным преимуществом для наших клиентов. Потому что, по статистике, в среднем ипотечный кредит закрывается в первые три-пять лет. Поэтому, по сути, отсутствие выплат за ипотеку в течение первого года является на сегодняшний момент крайне интересным для наших клиентов. И могу сказать, что в нашей компании больше половины клиентов – это клиенты покупают квартиры с использованием ипотеки.

А. Челышев:

- То есть бонусы ждут клиентов не только в банках. Вот я уже говорил в самом начале, что есть банки, которые снижают ставку, там ниже вот этого уровня 6,5 %. Бонусы можно ожидать и от застройщиков тоже?

А. Коробкова:

- Совершенно верно. Поэтому наша компания этот бонус нашим клиентам предоставляет. Эта программа она будет иметь ограничения по срокам. Но в текущем месяце, в июне месяце она точно будет существовать. И здесь очень важно, что эта программа действует не до конца этого года, а именно на год, четко календарный год.

А. Челышев:

- Давайте поговорим о том, каким мощным будет импульс, который программа льготного ипотечного кредитования придаст развитию рынка новостроек? Ну, или, по крайней мере, импульс этот позволит рынку просесть не слишком сильно. Потому что мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что и пандемия, безусловно, просто приостановка работы имела место, и в целом в экономике у нас очередной виток турбулентности, что наверняка скажется и уже сказалось на количестве качественных заемщиков, платежеспособных клиентов. Поэтому поддержка рынку нужна. Ну иначе бы, собственно, и программу-то не принимали.

А. Коробкова:

- Здесь, в первую очередь, я бы хотела сказать не про импульс, а для поддержания спроса на рынке недвижимости. Это самое важное, что сейчас волнует всех девелоперов. Поэтому льготная ставка, безусловно, поможет сохранить спрос на прежнем уровне. Ну и, конечно же, привлечет внимание тех клиентов, которые рассматривают квартиры с меньшим бюджетом. Потому что ставка действует на сумму кредита до 8 млн., поэтому, я думаю, что будут спросом в первую очередь пользоваться квартиры с минимальным бюджетом. Это касается и объектов комфорт-класса, и касается в принципе квартир с меньшим бюджетом и меньшей площадью.

Мы со своей стороны, так как уже который год продаем квартиры комфорт-класса, поэтому наша компания также, я думаю, будет интересна нашим клиентам.

А. Челышев:

- Как застройщики пережили режим остановки стройки? Понятно, что от региона к региону он, там эти сроки разнились, но тем не менее, остановки были. Как это отразится на сроках сдачи объектов?

А. Коробкова:

- Я думаю, что это было больше сложно психологически. Потому что, например, в нашей компании эта кратковременная пауза принципиально не повлияла на стройку. Скорее, она вынудила всех, и нас в том числе, сконцентрироваться и ответственно отнестись к этапу возобновления стройки. Например, на всех наших восьми площадках мы приняли решение максимально увеличить количество строителей, чтобы наверстать упущенное. Думаю, другие девелоперы, многие, по крайней мере, сделали то же самое.

Ну, а что касается наших проектов, то мы в связи с введением эскроу-системы перешли на принцип строить новые объекты с существенным опережением. Поэтому, например, последний проект «Сердце столицы», последние два корпуса мы сдали на восемь месяцев раньше. Поэтому у нас всегда есть запас по времени.

А. Челышев:

- Ну, все-таки есть, есть вот положительные стороны в системе с эскроу-счетами. Это я, конечно, в шутку говорю. Понятно, они есть, да. И вот это сейчас, по сути, одна из этих положительных сторон. Потому что, я напомню слушателям, застройщик может получить доступ к деньгам инвесторов, которые лежат на эскроу-счете, только тогда, когда проект будет готов. Да, неудобно, но зато защищены дольщики, в частности.

Хорошо, рынок в целом как себя сейчас чувствует? Какие ожидания от ближайшего и отдаленного будущего? И с точки зрения спроса, и с точки зрения цен? Ну, и с точки зрения тех же процентных ставок по ипотеке и стоимости денег для самого строительного бизнеса?

А. Коробкова:

- Что касается спроса, то, я думаю, спрос сохранится на среднем уровне, и существенного какого-то падения или всплеска в этом году не планируется. Важно все, что каждый девелопер себе запланировал на этот год в части продаж важно сохранить эти темпы. Касательно цен, я думаю, что цены сохранятся на том же уровне, как и планировались. Потому что себестоимость строительства с каждым годом растет. И в этом году не исключение, в связи с курсом доллара в том числе. Поэтому цены точно будут потихонечку, потихонечку расти.

А. Челышев:

- Вот если говорить о предпочтениях покупателя, вы уже об этом сказали несколько слов, да, все предпочитают наиболее, скажем, недорогие варианты. Ну, а если говорить о других каких-то качествах объектов, то на что сейчас будут больше обращать внимание покупатели, учитывая все то, что с нами случилось за последние два-три месяца? Ну, наверное, здесь в прошедшем времени говорить рано, это все продолжается.

А. Коробкова:

- В первую очередь, как никогда, точнее, репутация девелопера будет иметь самое важное значение. И это не только с точки зрения минимизации риска недостроя. Да, тут покупателя защищает закон эскроу, о котором вы уже сказали. Здесь клиентам важна репутация с точки зрения качества продукта, с точки зрения уверенности, что он приобретает ликвидный продукт. И главное – того уровня и красоты, который мы ему сейчас обещаем.

Могу сказать, что мы со своей стороны наши проекты развиваем. И вот «Сердце столицы» стал самым популярным проектом бизнес-класса в 2020 году. Такая информация добавляет сегодня уверенности нашим клиентам. И в «Сердце столицы» в этом году зафиксирован крайне высокий спрос, вплоть до того, что мы в феврале вывели на продажу новый корпус, и на сегодняшний момент в нем осталось 20 квартир. Поэтому мы подтверждаем, да, репутация имеет значение.

А. Челышев:

- Я искренне рад за тех, кто может позволить себе квартиру бизнес-класса в Москве. Хочу поговорить все-таки о продлении программы льготной ипотеки с государственной поддержкой. Хотя, собственно говоря, почему нет, наверное, в ипотеку можно взять и такую квартиру, да, квартиру бизнес-класса, по высокой стоимости, если ты докажешь банку, что ты можешь обслуживать такой ипотечный кредит, который наверняка будет не очень маленьким. Но максимальное тело кредита – 8 млн. рублей в Москве и Питере, да, зря я тут, конечно, размечтался о квартире бизнес-класса по ипотеке с господдержкой.

Давайте поговорим о том, есть ли какое-то консолидированное мнение у застройщиков относительно того, нужно ли продолжать эту программу, нужно ли будет продолжать, когда она закончится? Она рассчитана, я напомню, до 1 ноября 2020 года.

А. Коробкова:

- Любой девелопер скажет, что, конечно же, нужно продолжать. В первую очередь с точки зрения спроса на ипотеку как такового продукта. Потому что, как уже сказала, с каждым годом спрос на ипотеку растет. Поэтому точно нужно продолжать. То есть эта программа будет точно востребована. С каждым годом на рынке присутствует и растет доля объектов комфорт-класса. Поэтому на продукты и на кредит до 8 млн. всегда будет спрос. Но могу сказать, что даже в объектах бизнеса и люкс-класса у нас есть клиенты, которые пользуются этой программой. И иногда 8 млн., даже если это всего лишь 20 или 30 процентов от стоимости квартиры, это приятный бонус – воспользоваться ипотекой с господдержкой.

А. Челышев:

- То есть все-таки я не зря пошутил, среди покупателей квартир бизнес-класса есть и те, кто пользуются ипотекой с государственной поддержкой?

А. Коробкова:

- Однозначно. По всем объектам у нас пользуется спросом такая программа. Вне зависимости от класса. Конечно же, в большей степени наши объекты комфорт-класса, там жилой комплекс «Фреш», например, у нас сейчас лидер. Но во всех других объектах в том числе тоже.

А. Челышев:

- Анна, спасибо большое. На связи со студией была руководитель департамента продаж компании «Дон-строй» Анна Коробкова. Меня зовут Антон Челышев. Выпуск программы «Среда для жизни» на этом завершается, друзья. До встречи в ближайшем будущем.