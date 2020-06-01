Николай Стариков: Илон Маск - это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, почему Россия до сих пор не построила новый космический корабль
Николай Стариков: Илон Маск - это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе
ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА:
Николай Стариков:
В США частная компания запустила ракету. Что тут такого невероятного?
Космические программы всегда убыточны. Люди летают в космос не для того, чтобы зарабатывать
Илон Маск - это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе
Это замаскированная под частную инициативу инициатива американского государства
Компания Маска повторила полет Гагарина спустя 60 лет. Чему радоваться?
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