1 Июнь 2020 2020-06-01T15:28:18+03:00

Николай Стариков: Илон Маск - это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе 00:00 00:00

ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА:

Николай Стариков:

В США частная компания запустила ракету. Что тут такого невероятного?

Космические программы всегда убыточны. Люди летают в космос не для того, чтобы зарабатывать

Илон Маск - это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе

Это замаскированная под частную инициативу инициатива американского государства

Компания Маска повторила полет Гагарина спустя 60 лет. Чему радоваться?

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