«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса
Ведущие экономисты объясняют, правда ли, что мы нескоро вернемся даже на докризисный уровень, сколько времени нужно на восстановление, как обстоит ситуация на самом деле и какие меры необходимо предпринять правительству
«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса
Снижение ВВП, падение рубля, сокращение добычи и низкая цена на нефть, эпидемия коронавируса и её последствия. И это, если не случится новой вспышки заболеваемости.
Многие говорят о том, что нынешний кризис надолго, а сравнить его уместно с распадом СССР и последствиями Третьей мировой. Что происходит с нашей экономикой?
Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? Какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем?
Рассуждают:
Андрей Мовчан
Михаил Хазин
Никита Кричевский
Михаил Делягин
Алексей Зубец
Владислав Гинько
Сергей Хестанов
Спецпроект Ивана Панкина.