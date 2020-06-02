2 Июнь 2020 2020-06-02T17:32:22+03:00

«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса 00:00 00:00

Снижение ВВП, падение рубля, сокращение добычи и низкая цена на нефть, эпидемия коронавируса и её последствия. И это, если не случится новой вспышки заболеваемости.

Многие говорят о том, что нынешний кризис надолго, а сравнить его уместно с распадом СССР и последствиями Третьей мировой. Что происходит с нашей экономикой?

Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? Какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем?

Рассуждают:

Андрей Мовчан

Михаил Хазин

Никита Кричевский

Михаил Делягин

Алексей Зубец

Владислав Гинько

Сергей Хестанов

Спецпроект Ивана Панкина.