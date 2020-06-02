2020-06-02T17:32:22+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса

Ведущие экономисты объясняют, правда ли, что мы нескоро вернемся даже на докризисный уровень, сколько времени нужно на восстановление, как обстоит ситуация на самом деле и какие меры необходимо предпринять правительству

«Назад в 90-е»: Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса

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Снижение ВВП, падение рубля, сокращение добычи и низкая цена на нефть, эпидемия коронавируса и её последствия. И это, если не случится новой вспышки заболеваемости.

Многие говорят о том, что нынешний кризис надолго, а сравнить его уместно с распадом СССР и последствиями Третьей мировой. Что происходит с нашей экономикой?

Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? Какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем?

Рассуждают:

Андрей Мовчан

Михаил Хазин

Никита Кричевский

Михаил Делягин

Алексей Зубец

Владислав Гинько

Сергей Хестанов

Спецпроект Ивана Панкина.

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