Валерий Гаркалин: Даже самые близкие люди в период пандемии узнаются больше, чем когда-либо
Арина Шарапова отправилась сегодня в гости к Народному артисту Российской Федерации Валерию Гаркалину, чтобы поговорить про осмысление жизни во время эпидемии, учебу студентов театральных вузов на удаленке и стихи
Валерий Гаркалин: Даже самые близкие люди в период пандемии узнаются больше, чем когда-либо
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts и Яндекс.Музыке, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.