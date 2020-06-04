2020-06-04T15:24:43+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Валерий Гаркалин: Даже самые близкие люди в период пандемии узнаются больше, чем когда-либо

Валерий Гаркалин проводит карантин в Подмосковье вместе с семьей.Валерий Гаркалин проводит карантин в Подмосковье вместе с семьей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арина Шарапова отправилась сегодня в гости к Народному артисту Российской Федерации Валерию Гаркалину, чтобы поговорить про осмысление жизни во время эпидемии, учебу студентов театральных вузов на удаленке и стихи

Валерий Гаркалин: Даже самые близкие люди в период пандемии узнаются больше, чем когда-либо

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