2020-06-17T22:20:53+03:00
Канделаки
Тина КАНДЕЛАКИ

Евгений Плющенко: Я на свои деньги открыл школу. Этот бизнес не приносит мне никаких доходов, у меня убыток 12 миллионов в год

Фигурист Евгений ПлющенкоФигурист Евгений ПлющенкоФото: Тимур ХАНОВ

Тина Канделаки беседует с фигуристом Евгением Плющенко о том, каких достижений может добиться Саша Трусова, почему не помогает министерство спорта, зачем ему работа в сборной и станет ли спортсменом Гном Гномыч

Евгений Плющенко: Я на свои деньги открыл школу. Этот бизнес не приносит мне никаких доходов, у меня убыток 12 миллионов в год

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 41.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Попова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Трамп ввел санкции против должностных лиц Китая
Бывшего полицейского в Атланте обвинили в убийстве темнокожего Брукса
В России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавируса
США намерены продать Украине патрульные катера за 600 миллионов долларов
Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи
США разработали стратегию обороны в космосе
Нарколог рассказал о действенном способе бросить курить
Роспотребнадзор: дети смогут вернуться в школы 1 сентября
Стратегические российские ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет
В Таиланде задержали яхту с русскими нелегалами
Захарова: Россия и Финляндия не имеют территориальных претензий друг к другу
В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения коронавируса
Трусова хотела уйти к Плющенко еще два года назад
Американский эсминец ВМС вошел в Черное море
Плющенко озвучил свои планы по работе с Трусовой
Страны НАТО приняли меры в ответ на усиление ядерного потенциала России