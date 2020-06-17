Евгений Плющенко: Я на свои деньги открыл школу. Этот бизнес не приносит мне никаких доходов, у меня убыток 12 миллионов в год
Фигурист Евгений ПлющенкоФото: Тимур ХАНОВ
Тина Канделаки беседует с фигуристом Евгением Плющенко о том, каких достижений может добиться Саша Трусова, почему не помогает министерство спорта, зачем ему работа в сборной и станет ли спортсменом Гном Гномыч
Евгений Плющенко: Я на свои деньги открыл школу. Этот бизнес не приносит мне никаких доходов, у меня убыток 12 миллионов в год
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