2020-06-21T13:03:02+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

В Роспотребнадзоре рассказали, должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях

Обсуждаем всё, что связано с детьмиОбсуждаем всё, что связано с детьми

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают вместе с заместителем министра просвещения Денисом Грибовым и начальником отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галиной Яновской, как будет организован летний отдых в этом

В Роспотребнадзоре рассказали, должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях

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