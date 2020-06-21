В Роспотребнадзоре рассказали, должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают вместе с заместителем министра просвещения Денисом Грибовым и начальником отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галиной Яновской, как будет организован летний отдых в этом
В Роспотребнадзоре рассказали, должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях
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