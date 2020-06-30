Отток капитала, смерть среднего класса и предчувствие осеннего краха
Почему раздачу денег можно считать прорывом, что можно построить на выведенные за рубеж деньги и по какому экономическому пути идти России
Отток капитала, смерть среднего класса и предчувствие осеннего краха
Убьет ли предложение президента о повышении НДФЛ средний класс? И что это за люди - средний класс? Сколько они зарабатывают на самом деле? Опасен ли отток капитала из России? Только с января выведено в оффшоры 33,5 миллиарда долларов. Инвесторы боятся вкладывать в нас, из-за авторитарного режима? Но в Китае и Сингапуре режимы жестче, но туда деньги идут.
В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:
Николай Усков — редакционный директор журнала «Forbes»
Павел Пряников — автор телеграмм-каналов «Проэкономикс» и «Толкователь»
Юрий Пронько — автор и ведущий телеканала «Царьград»
Игорь Виттель — глава информационно - аналитического центра «Политика и Безопасность»