2020-07-04T16:23:49+03:00
Тайна перевала Дятлова
Иван ПАНКИННиколай АНДРЕЕВ

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 121 и 122

Писатель Николай Андреев исследовал свидетельства и документы и написал книгу

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 121 и 122

00:00
00:00

Понравилась программа? Все серии серии вы можете найти в архиве программы! Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 23.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Эксперт назвал самые опасные позы для сна
Вячеслав Никонов: Десятки тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами голосовали за поправки в нашу Конституцию. И что им Украина?
Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженого
Китайские ученые оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле
Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины
Синоптик рассказал, чем вызваны аномальные осадки в Москве
Загадочная смерть в Японии: в доме престарелых нашли тела 14 человек
Пожар произошел на территории промзоны в подмосковном Пушкино
Врач назвала самый полезный витамин для сердца
Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки»
Русская православная церковь высказалась против превращения собора Святой Софии в мечеть
Эксперт назвал условие, при котором стоит брать ипотеку
Эксперт назвал причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком для несоблюдающих карантин
Пожар произошел в районе аэродрома Чкаловский в Подмосковье
«Великая страна имеет право на дороги, где скорость 150 км/ч»: скоростной лимит на платных трассах хотят поднять
В МИД РФ назвали «ущербной» идею Трампа о расширении саммита G7
МИД РФ: заявляющая о «сговоре» России с талибами* американская разведка участвует в наркоторговле