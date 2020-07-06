Сакральные и таинственные места России, где можно отдохнуть этим летом
Писатель Владимир Торин обсуждает интересные маршруты с людьми, которые знают, куда можно отправиться в нашей необъятной стране в отпуск кроме Сочи или Крыма
Сакральные и таинственные места России, где можно отдохнуть этим летом
Гости программы:
- Сергей Сомов, мэр города Ковдор Мурманской области, автор проекта - "Ковдор - столица Гипербореи";
- Денис Терехов, журналист, блогер, путешественник;
- Вадим Мамонтов, генеральный директор и основатель Russia Discovery.
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