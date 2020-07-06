6 Июль 2020 2020-07-06T19:04:22+03:00

Сакральные и таинственные места России, где можно отдохнуть этим летом 00:00 00:00

Гости программы:

- Сергей Сомов, мэр города Ковдор Мурманской области, автор проекта - "Ковдор - столица Гипербореи";

- Денис Терехов, журналист, блогер, путешественник;

- Вадим Мамонтов, генеральный директор и основатель Russia Discovery.

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