2020-07-14T00:18:49+03:00
Эксклюзив
Александр МИЛКУС

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий РогозинГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» рассказывает о перспективе полета наших космонавтов на кораблях Маска, обновленной «Ангаре» и сотрудничестве с Китаем

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

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