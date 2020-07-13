Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» рассказывает о перспективе полета наших космонавтов на кораблях Маска, обновленной «Ангаре» и сотрудничестве с Китаем
Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»
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