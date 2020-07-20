20 Июль 2020 2020-07-23T01:11:37+03:00

Как работает надёжный логистический бизнес 00:00 00:00

М. Коряко:

- Дорогие друзья! Мы в эфире «Комсомольской правды». Меня зовут Максим Коряко. И мы продолжаем беседу с предпринимателями, которые реализовались, в бизнесе добились очевидного успеха. И сегодня у нас в гостях Роман Лебедев, генеральный директор ATC Consulting & Logistics – это логистический оператор, осуществляющий полный комплекс услуг в области логистики, транспортировки, экспедирования, складирования, таможенного оформления грузов и многого другого.

Роман, здравствуйте!

Р. Лебедев:

- Добрый день!

М. Коряко:

- Сейчас нас слушают предприниматели, люди, которые хотели бы стать предпринимателями, кто-то, может, хотел бы пойти по вашим стопам. Хотелось бы спросить, что ваш бизнес из себя представляет? Логистические операторы бывают разные, маленькие, крупные, кто-то просто осуществляет курьерские услуги, а кто-то является крупным логистическим узлом. Как выглядит ваш бизнес?

Р. Лебедев:

- Мы, наверное, находимся где-то посередине этой цепочки. Мы не огромный логистический холдинг и не курьерская служба. Мы осуществляем услуги, мы бы их назвали услуга «дверь в дверь». Мы находим тех клиентов, которым необходим в основном комплекс услуг. И пытаемся перевести их грузы. И начиная с общения с фабрики до доставки до двери клиента, что включает и перевозку, и таможенное оформление, и согласование, и сертификацию продукции, все, что угодно, что связано с перевозкой груза. И обладаем теми контактами, договорами с транспортными компаниями, со складскими комплексами, которые позволяют нам все это осуществлять.

М. Коряко:

- Приведем такой живой пример. Предприниматель, который занимается продажей товаров в торговом центре, у него есть магазин. И ему необходимо заказать, например, обувь, которая производится, ну, где? В Китае?

Р. Лебедев:

- В массе своей. Да.

М. Коряко:

- Например, в Китае. И предпринимателю необходимо организовать закупку и доставку обуви на конкретной фабрике в Китае, он обращается к вам?

Р. Лебедев:

- В общем, да. Потому что зачастую предприниматели, даже понимая, где заказать, не понимают, как это купить. И как это привезти. И во сколько это им обойдется, как это сделать оптимальнее, удешевить процесс доставки таможенного оформления. Мы в этом им и помогаем.

Мы можем оказать услугу и даже поиска поставщика, закупки товара. К нам обращаются с такими просьбами реже, но в основном, конечно, перевозка.

М. Коряко:

- А часто бывает такое, что предприниматель знает, что ему надо, как вы говорите, зачастую даже знает, где это сделать, но не знает, как. Это сложная процедура?

Р. Лебедев:

- Много нюансов, так скажем. Мы на этом, в общем-то, собаку съели, больше 15 лет занимаемся этим бизнесом. И знаем все тонкости. Есть тонкости сертификации товаров, таможенного оформления, стоимостей. У нас своеобразное государство, много законов, которые по-разному можно трактовать. И найти тот выход, чтобы это было и в рамках закона, и при этом не переплачивал участник внешнеэкономической деятельности или бизнесмен за услуги. И мы пытаемся найти оптимальные решения для бизнеса.

М. Коряко:

- И плюс, наверное, скорость? Любой заказчик, в первую очередь, спросит, сколько стоит и спросит, за сколько доставят?

Р. Лебедев:

- Согласен. Тут вопрос тоже. Не все предприниматели заказывают по 10-20 контейнеров в месяц. Многие отправляют небольшие партии, важна консолидация, которую мы на своих складах в Китае, в Турции осуществляем. Поэтому грамотная консолидация, наличие сборных отправок позволяет нам это делать достаточно в короткие сроки. И с момента сдачи груза в течение 20-25 дней мы можем доставить груз до Москвы. И почти любого региона Российской Федерации.

М. Коряко:

- А размер груза играет какое-то значение для вас? Или вы от маленькой коробочки до сотен контейнеров?

Р. Лебедев:

- Есть минимальная стоимость доставки. Нужно от нее отталкиваться. Просто зачастую. К нам обращаются люди, которым нужна больше курьерская доставка, у них есть три килограмма и платить за сертификацию данного товара они не хотят. А у нас сертификаты стоят зачастую от 20 тысяч рублей до трехсот тысяч. И разная стоимость, исходя из разного кода ТН ВЭД. Что-то просто мы не можем привезти, потому что будет слишком дорого для клиента. Это, может быть, мы и сто килограмм не возьмем, может, и триста не возьмем. Это будет дорого. А иногда берем партии по 30 килограмм, по 50. основной критерий – это больше стоимость, нежели величина товара.

М. Коряко:

- Как так вышло, что вы стали заниматься логистикой? Как вы к этому бизнесу пришли? С чего все начиналось?

Р. Лебедев:

- В логистику я пришел от языка. Я уехал в Китай учиться в 92-м году. Отучившись, остался в Китае работать. И так получилось, что именно в логистической компании. Это сначала была китайская компания, это были на тот момент перевозки грузовыми самолетами, наверное, на тот момент не совсем официальные, как это все было в 90-е годы. А в дальнейшем мы пришли к тому, что организовали свой бизнес, начали работать официальным путем. И перевозить грузы. Мы начали именно свой бизнес, начиная с 2005 года. Организовали компанию в России и стали заниматься перевозкой.

М. Коряко:

- Сколько человек работало в компании на начальном этапе и сколько сейчас?

Р. Лебедев:

- На начальном было человек 7-8. Была пара представителей в Китае, 2-3 в Москве и пара человек во Владивостоке. Сейчас нас больше пятидесяти человек.

М. Коряко:

- Представим, что сейчас мы зашли на ваш сайт. Открываем вкладку «услуги». И что мы под этой вкладкой увидим? Какие конкретные услуги оказывает ваша компания, как они перечислены у вас на сайте или в ваших официальных документах.

Р. Лебедев:

- Основные услуги, которые мы оказываем, это международные перевозки. Любая международная перевозка логически заканчивается таможенным оформлением и выпуском в свободное обращение товаров. Для того, чтобы все это осуществлять, мы так же предоставляем складские услуги как в Китае, в Турции, в России в разных регионах. Исходя из этого, мы складываем так называемые отраслевые решения, так мы называем, то есть, мы уже многое время работаем по различным товарным группам, одной из основных является обувь, одежда. И здесь мы можем предоставить клиентам определенные решения, уже наработанные схемы и наработанные ценовые предложения. Так же сейчас наше государство вводит маркировку товаров, если слышали, обувные, табачные, лекарства, шины, с этим мы идем в ногу со временем. И предоставляем клиентам эту услугу на своих складах.

М. Коряко:

- Я даже знаю, что вы участвуете в эксперименте, касающегося маркировки.

Р. Лебедев:

-Да, был эксперимент, сейчас это уже с 1 июля свершившийся факт по обуви. И все участники перевозки в деятельности, связанной с обувью, все активно маркируются. И мы им в этом помогаем.

Могу еще добавить, что есть у нас услуга, о которой мы вначале говорили, это помощь бизнесменам, кто хочет что-то закупать в Китае или в Турции, в поиске товаров, в подписании договоров, какое-то юридическое сопровождение.

М. Коряко:

- Это как правильно называется? Консалтинг и аутсорсинг?

Р. Лебедев:

- Консалтинг, да. Аутсорсинг – это больше предоставление интересов тех, кто сам не может или не понимает, как осуществлять эту деятельность. И мы на аутсорсинге за него ведет эту внешнеэкономическую деятельность.

М. Коряко:

- Какая из перечисленных вами услуг для вас является основной? И если бы сказали, что надо все отрубить, оставить основную. Что бы оставили?

Р. Лебедев:

- Как основную я, наверное, сформулировал бы комплекс услуг – «дверь в дверь». Мы сильны в таможне и в перевозках. И остальные все услуги оказываем на должном уровне. Но, наверное, основное и то, что мы предлагаем, основной наш целевой клиент – это тот, кому нужна услуга в комплексе, которым нужна и перевозка, и таможня, и склад, и где-то консалтинг, и маркировка товаров. Это услуга «дверь в дверь».

М. Коряко:

- В связи с коронавирусом все столкнулись с проблемами, надо было переходить на удаленную работу, а вы и так работали на удаленной работе. Раз уж мы затронули тему коронавируса, не могу не задать этот вопрос. Как он на вас повлиял? Понятно, что весь сегмент логистики немного просел.

Р. Лебедев:

- Коронавирус так интересно прошелся по миру, по Китаю, скажем так, а Китай наш основной поставщик грузов. И он возник тогда, когда там был китайский новый год. И китайцы и так должны были отдыхать числа до 10-15 февраля. Был коронавирус. Ну, в итоге, с 15 марта. На месяц, не так на много отсрочились отправки товаров и грузов. Сильно сказать, что он повлиял именно на отправки грузов, наверное, нет. Хотя больше повлиял какой-то страх на наших клиентов, потому что в России были закрыты, а в Питере до сих пор закрыты торговые центры, в других регионах. Объем закупок, страх перед второй волной, это тоже повлияло на объемы закупок. И клиенты, конечно, снизили свои заказы, что и повлияло на объемы грузов.

С другой стороны, мы как-то больше сосредоточились, находясь по домам, на самом деле, работая больше, уже не с 9 до 18, а люди до 10, до 11 дома сидят и работают, потому что чувствуют какую-то вину, что они дома. Не знаю, почему. Но, действительно, так сложилось. И стали находить больше новых клиентов из других отраслей, поэтому коронавирус вроде бы и повлиял на объемы текущих клиентов, но при этом позволил нам находить время на поиски новых клиентов.

В общем, наверное, в объемах мы не упали. Даже, наверное, где-то наращиваем сейчас.

М. Коряко:

- Роман, спасибо. Мне кажется, для тех, кто интересуется вашим видом бизнеса, это достаточно хороший ввод в курс дела. Спасибо!