Эксклюзивное интервью врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева
Своё первое интервью прибывший в Хабаровск Михаил Дегтярев дал Радио «Комсомольская правда»
Михаил Дегтярев: «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились. Меня не напугать!»
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