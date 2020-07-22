2020-07-22T14:07:43+03:00
Гражданская оборона
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Владимир ВОРСОБИНЭдуард ГРИЩУК

Эксклюзивное интервью врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева

Своё первое интервью прибывший в Хабаровск Михаил Дегтярев дал Радио «Комсомольская правда»

Михаил Дегтярев: «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились. Меня не напугать!»

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