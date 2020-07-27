2020-07-27T19:26:33+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Правительство Хабаровского края ушло в отставку, в Уголовный кодекс предложили внести статью «Налоговое мошенничество», ученые назвали болезни, увеличивающие риск смерти при COVID-19

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Правительство Хабаровского края ушло в отставку, в Уголовный кодекс предложили внести статью «Налоговое мошенничество», ученые назвали болезни, увеличивающие риск смерти при COVID-19

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