Александр Цыпкин: Есть мнение, что к большой президентской карьере готовят Юлию Навальную

Хроники Цыпкина на Радио «Комсомольская правда». Понедельник 18 января.

Ну, понятно, что главная новость - прибытие Навального, практически прибытие поезда братьев Люмьер, потому что такой кипиш поднялся. Аэропорт поменяли в последний момент и так далее. И в конце концов вообще задержали и арестовали. Абсолютно непонятная ситуация, потому что, с одной стороны, и правда человек был под ограничениями, выехал. Но выпустило его государство. А теперь он приехал обратно и у него обвинение в нарушении этого условного содержания, не знаю, как точно называется. В общем, посмотрим, что будет дальше. Думаю, что ничем хорошим эта история не закончится. Не являюсь поклонником Навального, скорее, наоборот. Я вижу в нем определенную склонность к диктатуре. Но могу сказать лишь одно. Отсутствие оппозиции - это отсутствие иммунитета у страны. Потому что оппозиция, прежде всего, сообщает о проблемах внутри страны, сообщает о проблемах в регионах. А так как мы знаем, по российским традициям, если нет оппозиции, все будет замалчиваться до тех пор, пока окончательно не загниет, оппозиция каким-то образом сдерживает федеральную власть. А любая несдерживаемая власть заканчивается так или иначе либо развалом страны - мы видели это по Советскому Союзу. Либо жесточайшей диктатурой. Соответственно, оппозиция нам нужна и очень печально, что у нас по сути дела, кроме Навального, какой-то внятной оппозиции и нету. Был, к сожалению, убитый Немцов, а остальные как-то не прорастают оппозиционные такие силы. Опять же, мы не говорим про радикальные. И это может иметь достаточно плачевные последствия в достаточно краткосрочном историческом промежутке. Потому что не будет понятно, когда какие-то процессы примут необратимый характер. Ну а что касается Навального, хотелось бы, чтобы все было по закону.

Хроники Цыпкина на Радио «Комсомольская правда» 19 декабря, вторник.

Ну, прочел я тут. Даже процитирую. «Гвардия Захара Прилепина защищала шаурму имени Сталина». Значит, с большим уважением к писательскому таланту Захара Прилепина, без всякой иронии. С точки зрения политических взглядов я его антагонист, но в рамках действующего законодательства он имеет право любить и Сталина, и кого угодно - в остальном, так сказать, бог ему судья. Но, когда я прочел заголовок про защиту шаурмы имени Сталина, я изумился. Как говорится, так мы до мышей… ну, то есть, какие-то ушлые чуваки решили повысить продажи рубленой курицы с арабским названием и проехались на мертвом тиране или вожде - это сами подчеркните нужное. Ну, зачем их защищать, от кого? Ведь тем самым Сталин опускается на уровень шаурмы, равно как и гвардия Захара Прилепина. Так мы и этого культа лишимся какого-никакого. Ну, это же просто уже мазафакашоубизнес. И вот еще. Все-таки шаверма, а не шаурма. Питер колыбель революции, поэтому Сталин говорил бы - шаверма. А тех, кто говорит шаурма, ну, вы поняли… А Ленин бы забавно картавил: «Наденька, сходи с Зимнему, возьми мне две шавермы. Мне и еще раз мне». Печально, что пишут, что разнесли эту кафешку какие-то болваны. Это неправильно. Сталин у нас не запрещен. Государство и без этого демарша твердо осуждает репрессии. Вот зачем этот суд линча? Чем вы тогда отличаетесь от НКВД в его худшем проявлении? Такое же беззаконие. Или что, думаете, Сталин бы обиделся? Ему не до шавермы. В общем, разносить на куски шавермы и Сталина - это такое же преступление, как и многие другие, только оцениваемые с иной стороны, с иного политического фланга. А сам заголовок запомнится надолго, я думаю. Да.

Хроники Цыпкина на Радио «Комсомольская правда» 20 января, среда.

Вот что думаю. Есть у меня такое мнение, что к большой политической карьере, вплоть до президентской, готовят или готовятся, как пойдет, не Алексей, а Юлия Навальная. Я понимаю, что это сюрреалистическая, гротескная мысль, но, разве не время гротеска сегодня? Когда я говорю, что ее готовят или она готовится, все, что угодно может быть. И Кремль, и Белый дом, и сама Юлия лично, и какие-то непонятные нам силы. Итак, вот какие причины я вижу для этого. Повторюсь - да, фантастика. Общемировой тренд на матриархат, власть женщин и т.д. Действительно, посмотрите, что происходит - женщины со всех сторон наступают. Способность женщины в России примирить так называемые башни, кланы, так как с ней все-таки не будут мериться сами знаете чем, и даже рвать ее будут политические оппоненты, но с какой-то, может быть, оглядкой на оставшиеся понятия о кодексе мужского поведения. Может быть, я в иллюзиях, но у нас верхушка сплошь военная в том или ином виде. Ну, возможно, они как-то по-иному будут себя вести с женщиной. Не только с Юлей, естественно, а вообще с женщиной. Я вообще уверен, что следующим мощным российским лидером будет женщина. Во-первых, на западе оценят - попробуй тут санкции введи против женщины - свои же сожрут феминистки. Потом почему еще? В России, по разным оценкам, около 40, по-моему, процентов женщин-руководительниц. А в Питере до сих пор считают Валентину Ивановну самым успешным губернатором из имеющихся. То есть, женщина-начальник никого особо не удивит. В российской истории есть кого вспомнить. И Елизавета, и Екатерина, и даже, прости господи, Анна Иоанновна. На самой Юле, если о ней говорить, нет никаких условных сроков и реальных, в любых выборах может принимать участие, если не ошибаюсь. Она, безусловно, борец и вообще жена декабриста в глазах людей. Что бы там ни говорили про Навального, но провожать мужа то тюрьму, то в кому, требует мужества и решимости. Она предана мужу - в России это ценится. На ней нет шлейфа такого одиозного политического прошлого, как на Алексее. Алексей, правда, многими воспринимается как радикал. Вот это одна из причин, почему он у меня не вызывает симпатий. Она красивая женщина, но при этом такая волевая, думаю, что она может вести свою политику независимо ни от кого, в том числе, от мужа. У нее пока в общем чистая репутация с точки зрения политика, но она уже при этом жена политика - так уж сегодня складывается мир. От нее, как от женщины, все-таки не ожидают репрессий, а от Алексея, я со многими разговаривал, боятся репрессий. Ну и, наконец, российские женщины, знаете, так устали от российских мужчин с их ленью, агрессией, потребительским отношением, что на выборах за нее проголосуют просто в качестве мести мужу - болвану и абьюзеру - а таких хватает. Ну и еще один аспект, мы обсуждали с друзьями - родина у нас мать, а не отец. В общем, очень возможно нас ждет матриархат когда-нибудь. Но не факт.

Хроники Цыпкина на Радио «Комсомольская правда» 21 января, четверг.

Ну, что могу сказать? Дворец. Масштабное, так сказать, расследование, 50 миллионов просмотров. Что удивительно, мне кажется, не вызовет это такого общественного резонанса, к сожалению. Во-первых, основной дискурс, почитайте, ведется в парадигме: какой кошмар, почему так безвкусно? То есть, реально обсуждают вкус дворца, а не сам факт. Я где-то писал, что водораздел между русским и западным менталитетом проходит, на мой абсолютно диванный взгляд, по Монике Левински. С точки зрения западного менталитета, она - красавица, жертва. А с точки зрения нашего - не очень красивая женщина и предатель: подставила мужика. Я, правда, не знаю, чей это дворец за 100 миллиардов, но, даже если будет, что этот замок принадлежит лично Путину, на его популярность это не настолько сильно повлияет, как какие-то другие аспекты. Где-то в глубине души наш исконный человек думает, что у властителя и должен быть дворец, иначе странный это какой-то властитель. Не зря же большевики снесли Храм Христа Спасителя и собирались там построить свой, в десять раз богаче и выше. Тысячи лет из истории не вычеркнешь. Был у нас один относительно близкий к народу царь, он даже этот народ освободил, ну, ему за это ноги народ и оторвал в прямом смысле слова. В общем, как это ни парадоксально, но ряд пороков в нашем обществе считается не совсем пороками и, к сожалению, мздоимство на всех уровнях как раз тот порок, как, в общем, и сексуальная распущенность, ну, это в Америке за, скажем так, не совсем моральные связи можно политическую карьеру себе загубить, у нас - нет. У нас, скорее, важно, чтобы ты сильный был, лидер, чтобы боялись тебя, чтобы слово держал по возможности, отстаивал государственные интересы, желательно был связан семейными узами, но, даже если не связан, то в общем, чтобы дети у тебя были, ориентация правильная. У нас, повторюсь, то, за что «топят» людей на западе, у нас не работает. У нас за иные прегрешения можно огрести от окружающих. Вследствие этого, конечно, хорошо бы выяснить, что за дворец за 100 миллиардов, но среди всего, что можно предъявить власти, это будет, я думаю, в списке далеко не самым первым.

Хроники Цыпкина на Радио «Комсомольская правда» 22 января, пятница.

Завтра непростой день, быть может, самый важный в этом году окажется - митинг может пройти по всей стране. Мне многое неясно с ним, хотелось бы понять все-таки, какие лозунги, какие требования к власти, помимо отпустить Навального, а тут, я так понимаю, есть достаточно большие юридические сложности, если он таки нарушил правила пребывания по условному сроку или как там это называется. Есть ли что-то еще? Больше всего в предстоящем митинге и все, что связано с ним, расстраивает активная вовлеченность школьников. Не знаю, происходит ли это по недосмотру, скажем так, полиции, либо по прямому их решению, или с их участием вовлечения детей. Действительно, Тик-Ток переполнен роликами, школьники об этом говорят, наверное, больше, чем о чем-либо. И, как рассказывают родители, они узнают от школьников про завтрашний митинг. Мне кажется, что в любом случае Алексей должен был сделать заявление, согласно которому он просит ребят младше 18 лет не приходить на митинг, потому что все-таки понятно, какие будут последствия у этого всего, с учетом того, когда надо, власть реагирует. Не меньше меня раздражает тот факт, что приходят в школу, начинают допрашивать детей, без родителей, проводят какие-то с ними агитационные действия, либо, наоборот, устрашающие. И, если не дай бог, кто-то снимает портрет Путина в школе, после этого начинается какая-то дикая разборка. Все это вместе какая-то политическая педофилия с обеих сторон, если честно. Относительно митинга, народ имеет право мирно выступить и заявить о том, что ему не нравится. Тут всегда возникает вопрос - разрешенного или не разрешенного митинга? Могу ошибаться, но, по-моему, в Конституции указано, что есть право на собрания, дальше все подзаконные акты, тем не менее, право это есть. Государство имеет право реагировать силовым образом, если участники этих митингов начнут сами вести себя не совсем мирно и реагировать насилием на насилие. Безусловно, количество людей, которое завтра выйдет, будет неким свидетельством о том, что происходит в обществе, и, очевидно, что назрело недовольство определенными чертами сегодняшнего режима, при этом, это не должно превращаться в огульное требование просто смены власти без каких-либо оснований, потому что сторонников у власти тоже огромное и в конце концов, после голосования о поправках не было никаких народных волнений с просьбой признать их незаконными. Тогда как и не было после выборов последних. В общем, ситуация непростая, очень хочется рассчитывать на то, что она закончится мирно и государство увидит какие-то сигналы от общества, если они будут поступать внятно, и начнет корректировать свою политику. В то же время приходится признать, что со стороны оппозиции радикалов очень много, любое высказывание, сомнение в политике Навального, в его искренности и честности, вызывает просто какую-то дикую реакцию, на тебя набрасываются гораздо жестче, чем раньше на меня набрасывались сталинисты, когда я высказывал какие-то критические соображения по поводу его роли в отечественной истории. В общем, поляризация налицо и главная задача власти - удержать этот процесс в рамках мира. В общем, чего и всем нам пожелаю.