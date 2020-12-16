Ксения Собчак унизила молодую жену Евгения Петросяна

Телеведущая посмеялась над женой Евгения Петросяна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Брухунова все успевает. Она растит сына Вагана от мужа Евгения Петросяна, является директором 75-летнего сатирика, посещает театры и выставки, а также активно ведет блог. Женщина делится с поклонниками философскими размышлениями, а также советами по стилю и модным новинкам. Избранница Евгения Вагановича по праву носит звание одной из главных модниц, не побоимся этого слова, страны. Но, к сожалению, 31-летняя красавица довольно часто сталкивается с атакой злопыхателей. Совершенно неожиданно в числе хейтеров оказалась и Ксения Собчак.

Молодая супруга Евгения Петросяна выслушивает немало слухов и сплетен о себе. Поклонники постоянно обсуждают внешний вид и необычный стиль в одежде Татьяны Брухуновой. Сама красавица уверена, что одевается очень модно, а ее хейтеры просто ничего не понимают в современных тенденциях. Она за словом в карман не лезет и бойко отвечает завистникам.

Так, некоторое время назад Брухунова решила посмеяться над очередным выпадом со стороны хейтеров и опубликовала картинку, на которой ее сравнили с черепахой Тортиллой. Дело в том, что избранница Евгения Вагановича нарядилась в косынку и очки, потому многие и заявили о сходстве молодой мамы с персонажем произведения Алексея Толстого "Приключения Буратино". "Это очень смешно", - ответила Татьяна фолловерам.

Некоторое время назад Брухунова решила посмеяться над очередным выпадом со стороны хейтеров и опубликовала картинку, на которой ее сравнили с черепахой Тортиллой. Фото: Instagram.com

Однако совершенно неожиданно Ксения Собчак решила прокомментировать ответ Татьяны. Причем супруга режиссера Константина Богомолова в свойственной ей манере едко высказалась в адрес жены Петросяна. Она не просто оскорбила Брухунову, а унизила ее. "Когда уровень юмора «Кривого зеркала» передается половым путем", - написала она в своем телеграм-канале.

Сама Брухунова пока никак не отреагировала на выпад знаменитой блондинки. Возможно, ей просто некогда. Ведь Татьяна с недавних пор много путешествует по Золотому кольцу России, о чем активно рассказывает подписчикам.

Кстати, Татьяна не раз признавалась, что раньше остро реагировала на критику. Каждое нелестное замечание ранило девушку, но сейчас она научилась пропускать оскорбления мимо ушей.

В настоящее время Брухунова наслаждается личным счастьем с Петросяном. Они воспитывают маленького сына Вагана, который появился на свет весной этого года. Молодая мамочка признавалась, что продолжает радовать и баловать себя, по-прежнему выходит в свет, а управляться с малышом ей помогают помощницы. "Я не мать-наседка!", - сообщила девушка. Татьяна отметила, что ее жизнь заиграла миллионом новых оттенков, эмоций и впечатлений. "И да, мне есть кому помочь с ребенком!", - откровенничала красавица. Сам Петросян в недавнем интервью рассказывал, что наследник полностью изменил его жизнь. Теперь Евгений Ваганович планирует жить как можно дольше, чтобы наблюдать за взрослением Вагаши, как ласково называют малютку домашние.