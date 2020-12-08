Евгений Петросян ошарашил признанием об Армене Джигарханяне

Евгений Петросян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Петросян счастлив в законном браке с Татьяной Брухуновой. Пятая женитьба невероятно преобразила 75-летнего сатирика. Супруги воспитывают сына Вагана, в котором души не чают.

Евгений Петросян не скрывает - благодаря 31-летней жене Татьяне Брухуновой он обрел вторую молодость. Так, ведущий Вачеслав Манучаров во время очень личного и пронзительного интервью с юмористом отметил, что развод пошел его собеседнику только на пользу.

"Ну правильно, потому что тому, старому Петросяну требовалась операция на сердце, а этому не нужно ничего. Все исправлено. Ты видел, я на «Юморине» танцевал? Главное - не терять надежду. Верить в свои силы и наращивать их. Я держу себя в форме. Я никогда не ходил в спортивный зал, а сейчас хожу уже лет пять-шесть", - похвастался Евгений Ваганович в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

А потом ошарашил признанием об Армене Джигарханяне. Юморист заявил, что не хочет повторять страшную судьбу своего коллеги и намерен наслаждаться каждым прожитым днем, несмотря на солидный возраст.

Актер Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить" - шокировал откровением артист.

Он отметил, что у Армена Борисовича был диабет. "Он нуждался в точных уколах, которых никто не делал", - подчеркнул Петросян.

Напомним, Армен Джигарханян почти 50 лет прожил в браке с Татьяной Власовой. Однако в 2016 году артист развелся со второй женой ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Отношения с молодой артисткой вернули звезде молодость, но вскоре их брак распался после грандиозного скандал. Последний год жизни Джигарханян вновь провел с Власовой.