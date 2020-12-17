Дорога – как посуда: эксперты раскрыли секрет успеха в уборке снега

Российские автомобилисты уже проходят традиционное зимнее испытание: снег и пробки. Фото: архив "КП"

Российские автомобилисты уже проходят традиционное зимнее испытание: снег и пробки. Особенно сложно приходится жителям Сибири. У них осадков – выше крыши. И если в декабре это лишь фигура речи, то к январю – буквальная реальность.

Москве завидует даже заграница

В Сибири декабрь выдался щедрым на снег. И Новосибирску, и Красноярску, и другим городам-соседям синоптики прогнозируют снегопады почти на каждый из оставшихся дней уходящего года. Автомобилисты готовятся к пробкам. И традиционно кивают в сторону столицы: вот там-то хорошо дороги убирают. Конечно, бюджет на уборку в столице ни чета другим городам. Но на что они его тратят? Чем улицы посыпают? Разобраться мы решили в эфире Радио «Комсомольская правда». О том, как в главном городе страны работают дорожники, спросили руководителя аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анну Климентову:

- Сейчас достаточно часто Москву приводят в пример. Не только города России, но и зарубежные. Ну, и возникают дискуссии: что применяют в Москве, чтобы на дорогах было так чисто, - подтвердила собеседница. - В Москве более двадцати лет назад отказались от песка и песко-соляных смесей. Здесь используют реагенты, и только реагенты. На дорогах это растворяется, убирается, и город - достаточно чистый.

А исключительной чистоты, говорит Климентова, дороги достигли в последние годы. В 2020 году свою роль сыграла и изоляция жителей из-за пандемии. Но это – временный, не решающий фактор. Есть и другой – примеру столицы последовало Подмосковье.

- Соседние города тоже стали уходить от песко-соляной смеси. Поэтому, глины и грязи, которые вез на себе поток транспорта, тоже стало значительно меньше, - говорит Климентова и приводит интересную аналогию к технологии очистки дорог. - Часто дискуссии о зимней уборке сводятся к выбору: реагенты или механическая уборка автотехникой? Нужно и то, и другое. Мы не сможем победить лед и не сможем убрать снег, если какой-то из компонентов отсутствует. Мы моем посуду – используем средство для мытья, чтобы легче избавиться от жира. Здесь - то же самое: одно дополняет другое.

- Фото: архив "КП"

Соли больше не стало

Если взглянуть на реалии сибирских городов, то Красноярск сейчас пестрит жалобами на гололед. Там с начала зимы сыплют только пескощебеночную смесь и, кстати, в этом году уже отметил «День жестянщика». Может быть, посуде (читай – дорогам), действительно, не хватает нормального средства для мытья? Новосибирск, напротив, местами пользуется реагентами. И это – популярная тема у местных автомобилистов. Одни довольны, другие – нет. Противники ссылаются на избыток химии. Мол, вот раньше были песко-соляные смеси, в которой лишь малая доля приходилась на соль. Впрочем, дискуссиям на этот счет еще прошлой зимой ответил начальник Управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк:

- Раньше песко-соляная смесь распределялась порядка 350-400 на метр квадратный, она содержала 10% соли. Реагент мы распределяем - 30-40 грамм на метр квадратный. То есть фактически те же объемы соли, что и раньше. Только в гранулах еще есть азотная добавочка для уменьшения влияния солей на почву, чего конечно в предыдущей песко-соляной смеси не было. Есть добавочка антикоррозийная, которой тоже не было.

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Главный проспект города очистили быстрее

Средство, которое применяют в Новосибирске на ряде улиц уже несколько лет – «Бионорд». И оно окружено зловещими легендами. Дескать, вредит обуви, разъедает лапы животных.

- «Бионорд» не вреден для жителей. Это замечательное решение для обеспечения безопасности движения, - категоричен завкафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского Федерального Университета Вадим Серватинский. - Всех крикунов, которые против, спросите, что для них важнее: жизнь и здоровье их близких, или ботинки, которые надо просто почаще мыть.

О жизни и здоровье кандидат технический наук говорит не случайно. В больших городах – традиция: если гололед, то люди гибнут в ДТП.

- У нас докричались до того, что якобы животные страдают, обжигают лапы. Я с ужасом думаю, что если б было так, то наши бродячие животные и голуби давно были бы без ног, - саркастично замечает Серватинский.

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы обратились и к практику. К человеку, который работает непосредственно на заснеженных дорогах - директору новосибирского ДЭУ-1 Алексею Лыкову. Он говорит, что «Бионорд» выручил, когда сократился парк уборочной техники. Следуя сравнению, которое мы уже приводили, посуду удалось помыть меньшим количеством воды, благодаря средству от жира.

- Мы сократили количество машин и стали убирать быстрее, - говорит Лыков. – Мы Красный проспект раньше убирали после зимы, наверное, месяц. Всем, чем можно, этот песок гребли. Уже и 9 мая отпразднуем, а все убираем, и убираем. А в прошлом году Красный проспект убрали за одну неделю.

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