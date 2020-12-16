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Родственники покойной британки намерены засудить Россию

Бездомная скончалась в 2018 году
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Британка Стерджес брызнула на себя из флакона с духами, впала в кому и попала в больницу, где и умерла.

Британка Стерджес брызнула на себя из флакона с духами, впала в кому и попала в больницу, где и умерла.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданка Великобритании, бездомная Дон Стерджес скончалась в 2018 году.

Ее смерть британские правоохранительные органы связали с т.н. «делом Скрипаля». И заявляют, что, согласно материалам расследования, женщина и ее друг нашли в помойке флакон от духов, который якобы был замаскирован под контейнер для отравляющего вещества.

Стерджес, по словам британцев, брызнула на себя содержимое, впала в кому и попала в больницу, где и умерла.

Теперь ее родственники намерены инициировать судебный процесс по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека.

Как сообщает британская Daily Mirror, теоретически суд может указать на свое согласие с тем, что ответственность за смерть Стерджес несут российское власти, которые, по мнению правительства Великобритании, якобы направили в королевство двух агентов российской разведки, отравивших предателя Сергея Скрипаля.

Но все это будет возможно только после окончания расследования смерти женщины, которое до сих пор не закончено.

КАРТИНА ДНЯДело об отравлении Сергея Скрипаля

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