Родственники покойной британки намерены засудить Россию

Британка Стерджес брызнула на себя из флакона с духами, впала в кому и попала в больницу, где и умерла. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданка Великобритании, бездомная Дон Стерджес скончалась в 2018 году.

Ее смерть британские правоохранительные органы связали с т.н. «делом Скрипаля». И заявляют, что, согласно материалам расследования, женщина и ее друг нашли в помойке флакон от духов, который якобы был замаскирован под контейнер для отравляющего вещества.

Стерджес, по словам британцев, брызнула на себя содержимое, впала в кому и попала в больницу, где и умерла.

Теперь ее родственники намерены инициировать судебный процесс по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека.

Как сообщает британская Daily Mirror, теоретически суд может указать на свое согласие с тем, что ответственность за смерть Стерджес несут российское власти, которые, по мнению правительства Великобритании, якобы направили в королевство двух агентов российской разведки, отравивших предателя Сергея Скрипаля.

Но все это будет возможно только после окончания расследования смерти женщины, которое до сих пор не закончено.