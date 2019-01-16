Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова

В среду послы стран Евросоюза согласовали санкции против четырех человек, которые названы «офицерами ГРУ». Известно, что среди них - Руслан Боширов и Александр Петров, которых Лондон считает отравителями своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

- Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери, - сообщил ТАСС источник в Совете ЕС.

Имена двух других пока неизвестны. Окончательно документ утвердят в понедельник.

Напомним, 4 марта 2018 года житель Солсбери Сергей Скрипаль и приехавшая к нему в гости из России дочь были найдены на лавке без сознания. В течение прошлого года британское следствие в лучших традициях Голливуда раскручивало «солсберецкую сагу» с нервно-паралитическим газом во флакончике духов, главными злодеями которой стали так называемые агенты ГРУ Боширов и Петров. Сами мужчины в своем единственном интервью RT утверждали, что работают в фитнес-индустрии и заехали в городок полюбоваться шпилем местного собора.

В доступе к Скрипалям (Юлю после отравления видели один раз, а Сергея - ни разу) российским дипломатам отказано, в каком-либо участии российской стороны в следствии - тоже.

Эта эпопея спровоцировала волну новых санкций и высылку российских дипломатов не только из Британии, но из США и многих стран ЕС. В знак солидарности.

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