Цифровизация лесной отрасли поможет снизить ущерб лесному фонду России

Лесной фонд России возьмут под цифровой контроль. Фото: rosleshoz.gov.ru

Система маркировки древесины может стать эффективным механизмов противодействию нелегальным лесорубам, считает директор по стратегии АО «Финам» Ярослав Кабаков.

«Нужен такой же подход, как и при борьбе с другими видами контрафакта, - говорит эксперт. – Сегодня существуют технические возможности по отслеживанию движений практически любого товара. Незаконные вырубщики, чтобы превратить свой товар в деньги, должны его продать либо компании, которая будет перепродавать дальше, либо переработчику. На обоих этих уровнях уже можно наладить четкий электронный документооборот, который не позволит вводить в систему древесину, добытую незаконно».

Для декриминализации лесной отрасли следует продолжить работу по учету лесов, соглашается профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Братского государственного университета Елена Рунова.

При этом главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков считает, что уровень криминализации лесной отрасли сейчас сильно преувеличен.

«Степень криминализации не выше степени той же криминализации в других отраслях российской экономики. Потому какие-то принципиально новые меры не нужны, требуется целенаправленное и последовательное исполнение действующих положений и нормативов».

Важным шагом на пути цифровизации отрасли станет запуск Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) 1 января 2021 года в тестовом режиме. В ней будет отражаться информация обо всех операциях, связанных с лесным хозяйством. Как отмечал ранее директор Рослесинфорга Павел Чащин, аналогов этой системы в мире нет.