Анна Ковальчук: "Я неделями чувствовала тюремный запах. Столько боли и столько веры"

Актриса Анна Ковальчук.

Анна Ковальчук на протяжении 20 лет снимается в сериале "Тайны следствия". Когда ее утвердили на главную роль следователя Марии Швецовой, она была начинающей театральной актрисой, снявшаяся в кино всего один раз.

"Мне позвонила кастинг-директор Инна Лазаревна Шлионская и сказала: «Ну все, Аня, скоро ты проснешься богатой и знаменитой! Тебя утвердили». Инна Лазаревна в Петербурге человек легендарный. Она ходит на все новые постановки, на все студенческие спектакли, чтобы сразу понять, на что способен тот или иной актер. Она действительно большой профессионал. Инна Лазаревна побывала на спектакле в Театре имени Ленсовета, где я играла, там и заприметила меня. Я была рада любой роли в кино. Фильмов снималось мало, хороших тем более, так что попасть на экран было сложно", - рассказала Анна Ковальчук о том, как попала в сериал.

Актриса призналась, что не делала ставку на кино. "Театр Ленсовета, куда только поступила, воспринимала как основное место работы. Так бы, может, и сложилось, если бы меня не позвали на пробы в «Тайны следствия»", - цитируют ее 7 Дней.

Однажды Ковальчук действительно проснулась знаменитой. "Я впервые почувствовала это в театре. Тогда только закончился показ первых серий «Тайн следствия». И вот я выхожу на сцену, ничего еще не сыграла, а уже раздались аплодисменты. Это было потрясающе: зритель заранее одарил меня любовью", - вспоминает звезда.

Секретом успеха сериала она называет внимательный подход к деталям. "Мы всегда очень серьезно погружаемся в материал. У нас если морги - то настоящие, если тюрьма - то реальные «Кресты», которые теперь уже не следственный изолятор, а колония. Мы за 20 сезонов где только в Питере не снимали! Но именно «Кресты» произвели на меня самое сильное впечатление", - отметила 43-летняя актриса.

По ее словам, она неделями чувствовала тюремный запах. Но самое страшное - не это. "Самое страшное - что в этом месте сконцентрировано столько боли, столько несправедливости, столько страдания, столько веры! Ощущаешь это кожей... Просто побывать несколько часов в «Крестах» - психологически тяжело, а жить там - это невозможно, невыносимо", - поведала Анна.