2020-05-06T17:42:15+03:00
Звезды

Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера

Добрыне в конце апреля исполнилось десять лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Анна Ковальчук. Фото Александр Демьянчук/ТАССАктриса Анна Ковальчук. Фото Александр Демьянчук/ТАСС
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Анна Ковальчук была замужем дважды. От первого супруга - актра Анатолия Ильченко в 2000 году она родила дочь Злату. Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню. 30 апреля мальчику исполнилось 10 лет.

С мужем Олегом и сыном Добрыней. Фото: PHOTOXPRESS

С мужем Олегом и сыном Добрыней. Фото: PHOTOXPRESS

Анна Ковальчук крайне редко делится подробностями личной жизни с поклонниками. В ее блоге не так много фотографий. А те что есть - в основном кадры со съемок . Но в честь десятилетия сына Добрыни актриса сделала исключение. Она разместила забавное видео с мальчиком.

42-летняя звезда похвасталась чувством юмора наследника. Парень очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.

Ковальчук родила сына от своего второго мужа Олега Капустина. Анна не раз признавалась, что справляться с домашними хлопотами ей помогает свекровь.

"Я вообще практически не готовлю. Мне очень повезло со свекровью, она о нас заботится, постоянно передает в контейнерах и первое, и второе. Она знает, что любит мой муж Олег и дети. И мне делает что-нибудь из овощей, которые сама выращивает в огороде. Все блюда у нее получаются вкуснее, чем в любом ресторане", - признавалась знаменитость.

Кстати, после развода с первым мужем актрисе удалось сохранить с ним хорошие отношения. Отец Златы - актер Анатолий Ильченко - постоянно общается с дочкой. "Расстались мы абсолютно спокойно, без скандалов и конфликтов, решение было обоюдным. Просто в какой-то момент стало понятно, что отношения себя исчерпали, а все попытки их наладить бесполезны, так получилось, что наши дороги разошлись. Но Злата никогда не прекращала общаться с отцом. При том, что и моего мужа Олега, отца Добрыни, она считает родным человеком. Все мы прекрасно ладим. Летом Злата ездит в Кисловодск - в гости к замечательной бабушке, Толиной маме", - цитируют Анну "7 Дней".

Дочка актрисы Анны Ковальчук Злата. Фото: Канал «Россия 1»

Дочка актрисы Анны Ковальчук Злата. Фото: Канал «Россия 1»

Своего нынешнего мужа-миллионера актриса обожает. А уж он и вовсе души не чает в жене и детях. "К Злате относится как к принцессе. Рада, что это так, ведь сама выросла в обстановке любви и обожания. Муж со Златы пылинки сдувает...", - резюмировала артистка.

Анна Ковальчук показала подросшего сына Добрыню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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