Леонид Слуцкий — об «отравлении» Навального: К шельмованию России уже наступило привыкание

Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

- По Навальному совсем коротко, - сказал Леонид Слуцкий в эфире Радио «Комсомольская правда». - И Солсбери, и Навальный - это чистой воды провокация. Навального спасли. Было ли это спланировано заранее, не берусь утверждать, с большой вероятностью - да. И пилоты, которые посадили самолет в Омске, проявили максимум гуманизма. И те, кто потом боролся за жизнь Навального в больнице. А вот клиника Шарите в Берлине, о чем я недавно сказал нашим гостям, руководству партии «Альтернатива для Германии», которые посещали Москву и Госдуму по моему приглашению, нам из Берлина так и не дали никаких документов для проведения расследования.

Глава международного комитета Госдумы считает, что «отравление « Алексея Навального - провокация с целью деформировать образ России в мире.

- Суть этой заказной провокации становится понятна уже не каким-то аналитикам, а простым людям, которые видят, как Россию пытаются шельмовать, - заявил Слуцкий. - И, чем дальше, тем эта ситуация становится все более очевидной. И это все-таки большей частью она потерпела фиаско. Хотя, конечно, непросто, когда на тебя валится такой объем неоправданных обвинений, но, знаете, за последние годы как-то уже у нас наступило привыкание…

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