Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря 2020

Президент России Владимир Путин. Алексей Никольский/ТАСС

В. Путин:

- Добрый день, я всех приветствую. Всех, кто находится здесь, в зале, в Огарево, в колл-центре, и в субъектах Российской Федерации, в городах, в Москве, в Петербурге. Мы сегодня проводим традиционную завершающую пресс-конференцию этого года. Поскольку ковидные условия не дали нам возможности провести открытую «линию», то мои коллеги постарались совместить одно и второе мероприятие, вместе сделать, хотя бы с элементами «прямой линии», С тем, чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно, для того чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее.

Я сразу же хочу оговориться, как это было в предыдущие годы. У нас сложилась очень хорошая практика, когда поступившие в большом количестве вопросы (их сотни тысяч, этих вопросов), на них, так или иначе, поступает реакция. Хочу за это поблагодарить и моих коллег в администрации, в правительстве, но прежде всего и главным образом – общественные организации: и Общественную палату, и Общероссийский народный фронт, волонтеров, которые со многими гражданами, принявшими участие в прежних «прямых линиях», устанавливали прямой контакт, разговаривали, обсуждали проблемы, которые были людьми подняты, и очень часто добивались решения тех или иных вопросов, которые людей волновали и волнуют, наверное, еще до сих пор.

Я очень рассчитываю на то, что и в этом году мы поступим таким же образом, буду просить волонтеров, Общероссийский народный фронт продолжить эту замечательную, очень полезную практику для страны. Для меня, хочу подчеркнуть, мероприятия подобного рода не являются формальными, я придаю им большое значение. При всем том, что, конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране, и он по разным каналам ко мне поступает, но нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем, и что нам нужно сделать, чтобы жить лучше.

Знаете, я бы на этом свое вступительное слово закончил. Будет правильно, если мы, не теряя времени, перейдем к вопросам.

Д. Песков:

- Добрый день, Владимир Владимирович! У нас сегодня все точки разбросаны широко по географии страны и я предлагаю с самого востока начинать. Владивосток, пожалуйста.

Еще раз призываю всех быть краткими, динамичными, с тем, чтобы максимальное количество журналистов могли задать свои вопросы.

Владивосток:

- Добрый вечер! Владивосток - столица крупнейшего в стране федерального округа Дальневосточного, здесь присутствует 50 корреспондентов, вот видите, насколько они активны, у каждого из них своя сложившаяся аудитория и свои вопросы к главе государства. Я предлагаю начать. Кажется, у нас уже есть люди, которые действительно должны сказать, но, Дмитрий Сергеевич, наверное, вы выберите, кто будет первым.

Д. Песков:

- Магадан там был? Давайте.

- Здравствуйте. ГТРК Магадан, Людмила Щербакова меня зовут. Я хочу поприветствовать вас, Владимир Владимирович и всех зрителей, и присутствующих от всего Дальнего Востока и от Магаданской области, и вопрос у меня такой. То, что год был непростой, мы все и так прекрасно знаем, и даже сложно дать ему определение, но все-таки - год был плохой или было что-то и хорошее, на ваш взгляд?

В. Путин:

- Ну, что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода она и есть погода. Так и год. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, которая всех нас беспокоит - это пандемия коронавирусной инфекции. Но это характерно не только для нас, не только для России, а и для всего мира. Мы это хорошо знаем. Уже свыше 70 миллионов человек столкнулись с ней, по данным ВОЗ. И эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание.

Во-первых, я сейчас цифрами постараюсь подкрепить, - при всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, безусловно, мы будем сегодня говорить об этом, проблем - море. И все-таки. Море - это океан - он везде. По всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Смотрите, я воспользуюсь подсказками, я не хочу утыкаться в цифры, потому что это всегда скучно и тоску наводит, тем не менее, что у нас получилось? У нас на данный момент времени падение ВВП 3,6%. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза. Меньше, чем в США, в некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9%. В Великобритании, по-моему, такое на сегодняшний день. У нас промышленное производство подсело на 3% по данному моменту.

Главным образом это за счет нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+ и мы вышли на сокращение добычи, и это повлияло на общие наши показатели. Но, что приятно, что лучше, что хуже, где у нас какие-то позитивы, вчера только мне коллеги из правительства докладывали, к ноябрю текущего года рост обрабатывающей промышленности 1,1%. То есть, это дает нам основания надеяться на то, что эта тенденция сохранится, что нам удастся ее сохранить и мы будем двигаться в этом направлении вперед. Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне. На данный момент плюс 1,8%. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, а может быть увеличение до 2%. Надеюсь, что так и будет. Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии. Прибыль банков оценивается примерно в этом году в триллион триста миллиардов рублей. И это говорит об устойчивости финансовой системы. Реальная заработная плата, прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует как бы ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее, это усредненная цифра, и мы должны тоже на нее ориентироваться, реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас к концу года где-то на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения.

За счет чего? О чем это говорит? Откуда эта разница берется? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3%. Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%, а сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%. Ну, об этом мы наверняка еще будем говорить. Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 8,3%. Надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели. Хорошим обстоятельством можно считать положительное сальдо торгового баланса, это создает такую хорошую макроэкономическую, условия для макроэкономического хорошего развития. У нас государственный долг и так был минимальный - 70 млрд. долларов в долларовом эквиваленте - он снизился на 10 млрд. Мы меньше занимаем на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства. Международные резервы подросли, в начале года были 54,4 млрд., сейчас, на 4 декабря, где-то уже 587,7 млрд. долларов. То же самое касается фонда национального благосостояния. В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас почти 13 с половиной триллионов. Рост очень значительный.

Знаете, на что бы хотел обратить внимание, что является, совершенно очевидно, положительным элементом развития экономики? 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И, если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то этой уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая и мы это должны иметь с вами в виду.

Ну и наконец этот уходящий год все-таки связан с крупными мероприятиями, общенационального характера, я имею в виду 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно его отметили, и Парад Победы состоялся на Красной площади, правда, в онлайн-формате, но все-таки шествие полка - все это позитивные моменты, но самое главное, на что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны - вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности.

Единение народа при какой бы то ни было угрозе. Вот то, что мы все видели - работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, вот это общее национальное единение, я уже не говорю про движение «Мы вместе» - это просто внешнее проявление внутреннего состояния общества. Оно является, на мой взгляд, определяющим и решающим для нашей страны. Я еще раз хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в этих масштабных мероприятиях. Спасибо.

- Телеканал «Россия», «Вести».

Владимир Владимирович, маски стали таким символом нашего времени, очень неприятным. Понятно, что пандемия – это главное событие года. Мой вопрос о состоянии российской системы здравоохранения. Какова степень ее готовности? Насколько, на ваш взгляд, она справилась и справляется с теми вызовами, которые сейчас есть? Здесь есть важный нюанс. На ваш взгляд, проводится ли такой разбор полетов, анализ тех или иных сбоев и недочетов? Это и проблема нехватки лекарств, и маркировка лекарств – тема, о которой тоже много говорилось, общественники вам докладывали на этот счет. Что в итоге?

И другой аспект. Реформа первичного звена здравоохранения. Там заложены серьезные деньги. Вот теперь как будет идти эта реформа с учетом уже уроков пандемии.

В. Путин:

- По поводу готовности системы здравоохранения. Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. Все же познается в сравнении. Я уже сказал, что у нас море, океан проблем (и вы сейчас некоторые из них назвали). Все познается в сравнении, и по сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной. Я сейчас скажу и о недостатке лекарств, и о других проблемах, это само собой разумеется, это все есть, мы это всё видим. И даже анализ поступающих вопросов (и в вашем вопросе это звучит) говорит о том, что далеко не все решено.

Смотрите. У нас на момент начала пандемии, когда только первые сигналы пришли от наших друзей из Китайской Народной Республики, что там есть проблема подобного рода, мы сразу среагировали на границе. И выиграли (я тогда уже много раз об этом сказал) время, для того чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда придет это в большом масштабе и количестве к нам. Мы выиграли это время, начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии. И не потеряли это время зря.

Потребность в коечных местах, подготовленных для борьбы с пандемией, у нас составляла 95 тысяч, а готовность была только 50%. Сейчас их уже 125. 277 тысяч развернули за достаточно короткий срок. За это время мы построили 40 центров. 30 Минобороны построило достаточно быстро и 10 – сами регионы. 40-й должен быть завершен в последние дни уходящего года. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему.

Я вчера, когда знакомился с техническим оборудованием, с одной девушкой-волонтером разговаривал. На момент, когда пандемия началась, у нас врачей, специалистов было совсем ничего, 8300. А сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению, а в целом медицинских работников – больше полумиллиона (520-530 тысяч). Что произошло? Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах, для того чтобы поддержать наших врачей. Для студентов старших курсов медицинских вузов – по 10 тысяч, по 7 тысяч – для колледжей.

Достаточно быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, необходимых средств для обработки помещений, в некоторых случаях - не просто в разы. Скажем, маски, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз.

Такое редко где бывает. Наша система здравоохранения и государственное управление в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это. Кстати, необходимое количество лекарств увеличено в 2 раза. Да, в некоторых регионах сейчас сталкиваются, мы знаем… Я взял информацию из колл-центра, которая от граждан поступает. И лекарств не хватает, и даже в стационарах, а тем более в аптечной сети, и бесплатные лекарства не выдают, но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале. Это проблемы логистики, несвоевременных закупок, доставок. А в целом промышленность среагировала. В начале пандемии мы не знали, что это такое, не знали, как выявлять, как тестировать, чем лечить. И не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина.

Смотрите, по всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. У нас тестирование… Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. По мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, это массовое тестирование.

Лекарственные препараты. Мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, можно так сказать, и начала производить вакцину – научного центра им. Гамалеи и новосибирского центра «Вектор». У нас хорошие вакцины – и безопасные, и эффективно действующие, 95 с лишним процентов, 96-97 уже, говорят специалисты, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений. Наши иностранные коллеги, слава богу, тоже повернулись к нам лицом, готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Англо-шведская компания AstraZeneca вместе с нами готова работать, подписывает соответствующие соглашения сейчас. И это очень хорошо, меня очень радует, когда специалисты на таком высоком уровне (а это крупная, хорошая компания с мировым именем), когда они объединяют усилия, в том числе и с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хороший не только для наших граждан, но и для всего мира.

Все, что я сейчас сказал, говорит о том, что проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны.

Теперь по поводу первичного звена здравоохранения. Да, конечно, нам пришлось концентрировать необходимые ресурсы на те вещи, о которых я только что сказал выше, для борьбы с коронавирусной инфекцией, на помощь врачам, волонтерам, студентам и т.д., на то, чтобы развернуть производство как можно быстрее в нужном объеме. Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения. Но мы этого не забыли, никуда в долгий ящик не отложили. Вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой. Это 500 миллиардов рублей из федерального бюджета, плюс 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов. В ближайшие 3 года уже около 300 миллиардов должно быть выделено и должно быть освоено. К некоторым направлениям совершенствования системы первичного звена здравоохранения мы приступили. Например, закупка автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас (я это вижу и по вопросам, которые поступают). Но это уже, можно сказать, часть программы развития первичной системы здравоохранения.

Если уж я об этом заговорил, я скажу, что самое главное в развитии первичного звена системы здравоохранения заключения в том, чтобы обеспечить 100-процентную доступность граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь хватает вопросов, которые требуют быстрого решения. Вот этим мы и будем заниматься в первую очередь. Ну, и, конечно, подготовка кадров соответствующих, материальной базы и т.д.

Теперь часть вашего вопроса, касающаяся того, как реагировать на те нерешенные пока проблемные вопросы, которые возникают в ходе борьбы с эпидемией. Конечно, это анализируется, конечно, мы на это смотрим. В этой связи хочу еще раз сказать, что и сегодняшнее наше мероприятие крайне важно, потому что дает нам огромный поток информации со всех регионов страны, когда мы можем посмотреть, что и как делается в конкретном регионе РФ, и соответствующим образом отреагировать, скорректировать наши действия.

Делается в конкретном регионе Российской Федерации. И соответствующим образом отреагировать, скорректировать наши действия. И здесь самый простой вывод напрашивается сам по себе. Конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо ее реформировать как следует. Надо еще раз посмотреть на тему о том, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нужно специалистов. Такая программа фактически разработана, будем ее реализовывать.

УРА.РУ:

- Меня зовут Антон Ольшаников. Эпидемия эпидемией, но жизнь продолжается. И в этой связи у меня комплексный вопрос по остальной жизни, касающейся выборов, большой кампании, которая будет в следующем году. Чем, на ваш взгляд, будет отличаться предстоящая политическая кампания от предыдущей? Каким будет политический ландшафт в стране?

Вторая часть вопроса связана со старой системной оппозицией. Хочется понять, не пора ли ей уступить время молодым партиям? Есть ли вообще шансы у этих молодых партий, учитывая, что на муниципальных выборах они уже как-то себя показали и проявили?

Последняя часть вопроса связана с внешним вмешательством. Очевидно, что оно вполне возможно. Тем более кампания серьезная. Как вы намерены противостоять этому вмешательству?

В. Путин:

- Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются, прежде всего, в том, что у нас приняты поправки в конституцию. Первое. И это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию правительства Российской Федерации. Вы знаете, еще раз хочу это повторить, теперь Госдума, по сути, принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. Президент обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом. И это существенным образом, еще не все это поняли, осознали, существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса, их ответственность перед страной, в том числе и за работу правительства. Вот эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно важна. Это первое.

Второе. По поводу новых партий. Не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место. Это решают не новые партии, не политические тяжеловесы в виде традиционных партий. Это решают граждане. Это решают избиратели. Они принимают решение на выборах, кого поддержать. Но дает ли наша политическая система, она развивается, возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает.

Думаю, что в этом году, да не думаю, а точно на следующий год большее количество, по-моему, до 16 партий, что ли, может принять участие в выборной кампании, без того, чтобы собирать подписи. Почему? Потому что они в соответствующим у нас законом получили представительство в ряде субъектов Российской Федерации и вместе с ним право попробовать свои силы на общенациональной арене политической. Я желаю им успехов. Но хочу еще раз сказать, что, кого избрать, решает все-таки избиратель.

А в этой связи хотел бы отметить, что традиционные политические партии, они хорошо известны, они представлены в парламенте в течение многих лет, надо отдать должное, разное, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте, и даже острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна, которые стоят перед нами в качестве приоритетных. Но при этом практически каждая из них выступает с патриотических позиций. И так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи.

Подходы, инструменты решения этих задач разные. Но цель у всех политических традиционных партий одна – благополучие и развитие страны.

Новосибирск:

- Вы уже упомянули Новосибирск как центр, где была создана одна из вакцин от коронавируса. Я видел плакат с надписью «Вакцина».

Людмила Кейбл, Алтайский край:

- Вы поставили себе прививку против коронавируса? И как вы относитесь к всеобщей вакцинации населения, если сейчас количество пробных вакцин еще недостаточно? В Алтайском крае достаточно сложная эпидемиологическая ситуация. Меня интересует еще один вопрос. В связи с этим, достаточно ли будет вакцин на территорию России, если сейчас еще Россия будет оказывать помощь другим странам?

В. Путин:

- Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендации специалистов. Вы надели сразу маску – это очень здорово. И у вас перчатки. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких как я вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Это первое.

Второе. Необходимо, то, что я слышу от специалистов, необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками. Скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые говорят, что это должна быть разница, как минимум, в четыре недели. Что касается коронавируса. Это второе.

Третье. По поводу необходимости массовой или такой всеобщей вакцинации. Я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет. повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться.

Наконец, следующий момент, связанный с помощью, как вы сказали, другим странам. Прежде всего, всегда об этом говорил и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране, наша задача – провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. У нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства нужного нам количества вакцин.

От гриппа прививки сделаны уже, по-моему, 70 млн. человек. Вот это такая крупномасштабная вакцинация по всей стране. Вот что нам нужно делать и в случае борьбы с коронавирусной инфекцией. Но для того, чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование. А это будет наращиваться. И исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены. В следующем году мы уже в начале, у нас уже будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться.

По поводу сотрудничества с другими странами. Именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить именно технологические возможности наших предприятий по производству самой вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и в покупку соответствующего оборудования. Вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в Российской Федерации. Наоборот, честно говоря, даже будет