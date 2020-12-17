Путин ответил "КП" о росте бедности: Ситуация сложная — это не пустые слова

17 декабря проходит Большая пресс-конференция Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в России сложная, рост безработицы и снижение уровня доходов населения — это не пустые слова, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста КП Александр Гамова о том, что цены ползут вверх с сентября, но заговорили об этом только в декабре.

В ходе большой пресс-конференции 17 декабря Александр Гамов также спросил, есть ли у президента и правительства программа, которая бы помогла России в ближайшие недели.

В ходе большой пресс-конференции 17 декабря Александр Гамов также спросил, есть ли у президента и правительства программа, которая бы помогла России в ближайшие недели.

- Рост бедности, безработица, падение покупательской способности, рубль тоже падает, цены растут, смертность растет. Цены ползут вверх, начиная с сентября-августа. Почему об этом заговорили только в декабре. Есть какая-то программа, чтобы через неделю занялись ценами? - спросил журналист "Комсомольской правды".

Ситуация в России сложная, рост безработицы и снижение уровня доходов населения — это не пустые слова, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста КП Александр Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ситуация сложная. Когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств и ростом безработицы, снижением уровня реальных доходов населения, это не пустые слова. Мы это видим и понимаем, - подчеркнул Владимир Путин. - Вы сказали, что не было никогда тяжело, чем сейчас. Было. В 2000 году каждый третий жил за чертой бедности — 29%. <...> Сейчас эта планка приподнялась до 13,5% — это тоже много. План есть: к 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. Цель амбициозная, но реальная.

Полную стенограмму с конференции читайте тут.

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