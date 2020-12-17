"Откуда столько ненависти?!": униженная Анна Седокова закатила истерику в день рождения

Накануне экс-"ВИА Гра" Анна Седокова отметила день рождения: 16 декабря певице, дизайнеру, а с недавних пор и писательнице исполнилось 38 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне экс-"ВИА Гра" Анна Седокова отметила день рождения: 16 декабря певице, дизайнеру, а с недавних пор и писательнице исполнилось 38 лет. К этому возрасту звезда подошла в прекрасной форме и с богатым жизненным опытом: у нее трое детей, новые песни, приличный доход в 5 миллионов рублей в месяц и молодой муж-баскетболист, который готов носить любимую на руках.

Весь день певица принимала поздравления от друзей и поклонников, делилась счастливыми кадрами праздника. А к ночи вдруг неожиданно опубликовала видео собственной истерики, на котором предстала вся в слезах, с размазанной по щекам тушью и прерывистой речью.

- Я так больше не могу, ну правда, сколько можно... Мне кажется, этого уже достаточно, - захлебываясь слезами, призналась именинница.

Как выяснилось, певицу больно задело одно из высказываний фанатов баскетбольного клуба "Химки", за который выступает ее 28-летний муж Янис Тимма. В день рождения жены он не смог быть с ней рядом - играл на выезде против испанской "Барселоны". В этой схватке подмосковная команда оказалась слабее, уступив со счетом 87:74. Но самое неприятное, что эта неудача стала очередной в затянувшейся серии поражений: "Химки" проиграли уже 12 матчей в Евролиге из 14 (!). Раздосадованные фанаты не смогли скрыть эмоций.

- Что случилось с "Химками"? Старается только Леха Швед. Пусть Янис Тимма уходит к своей старухе, из-за него страдает весь клуб! Это его проклятие, Тимма, уходи! - разнесла баскетболиста в соцсетях одна из поклонниц "Химок".

Оскорбленная Седокова не сдержалась.

- Привет, это старуха, - ответила она обидчице. - Старуха, которая два года мечтала лишь о том, чтобы команда стала лучше. Старуха болела баскетболом и делала все, что в ее силах, чтобы его узнали и полюбили другие. Я каждую секунду проживала с клубом, хотя со мной даже ни разу не поздоровалось руководство. Столько злости, столько агрессии, что я больше не могу. Старость, наверное. Я живой человек, и игроки тоже. За все два года, когда Янис играл с переломом, с температурой, нас не поддержал ни один человек... Я никогда не видела столько ненависти!

Та самая переписка, которая расстроила именинницу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, у поклонников красивой игры действительно могут быть поводы для недовольства Янисом Тиммой. За то время, что латвийский игрок сошелся с певицей и стал частым гостем светских мероприятий, его результативность упала почти в три раза. В сезоне 2018-2019, только-только придя в "Химки", форвард имел показатель 16,1 очков. Годом позже - уже 12,3, а сейчас и вовсе - 6,1 очков. Последняя цифра даже хуже, чем была у Тиммы в начале карьеры, так что статистика говорит явно не в пользу игрока. Как бы ни любила баскетбол его супруга и как бы ни болела за мужа, он сейчас явно не в лучшей форме.

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