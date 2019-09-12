«Союз по расчету?»: новый бойфренд Седоковой, бросивший ради нее жену и сына, зарабатывает миллион долларов в год

ВЫГОНЯЕТ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ ИЗ ДОМА

Певица (а недавних пор и актриса), мама троих детей Анна Седокова в очередной раз оказалась в центре скандала, а точнее — любовного треугольника. Как выяснилось, ради знойной экс-«ВИА Гры» ее новый бойфренд, двухметровый латвийский баскетболист Янис Тимма, бросил жену и годовалого сына.

- Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад, - написала в соцсетях жена спортсмена Сана Тимма (правда, через какое-то время одумалась и удалила пост). - Но у меня другая версия: полгода назад он начал мне изменять. Он говорит, что главное для него — забота о нашем ребенке. Но разве заботиться это значит блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице?! Разве эта **** с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Тем более, ты не единственный ее мужчина? Я любила тебя всем сердцем - и это все, что я заслужила?

ОПОЗНАЛИ ПО ТАТУИРОВКАМ

Янис и Сана были вместе девять лет. После рождения сына отношения испортились, но разводиться пара не собиралась. А этим летом красавца-баскетболиста стали замечать в компании Седоковой. Казалось бы, они совершенно не пара. Ей 36, многодетная мама, дважды была замужем. Ему — 27, первый брак. Но сначала Аня стала появляться на матчах клуба «Химки», за который выступает латвиец, а в августе влюбленных заметили вместе в Турции. Причем, Тимму, сфотографированного со спины, опознали по татуировкам на спине и руках. Ошибки быть не могло — второго такого узора не найдешь…

janis.timma татуировки у Тиммы примечательные

После признаний жены спортсмена на Седокову обрушилась волна народного гнева. Ее подписчики в соцсетях оставляют комментарии далеко не печатного содержания.

- Разлучница! Зачем лезешь в семью? Твои дети будут отвечать за твои грехи, - вот лишь самые приличные выражения, которые достались певице. - Твое поведение недостойно матери!

В августе влюбленных заметили вместе в Турции

ЗАВИДНЫЙ ЖЕНИХ

В личной жизни экс-«ВИА Гры» штормит не в первый раз. Анна неоднократно повторяла, что после неудачных браков может рассчитывать только на себя — чтобы прокормить троих детей, ей приходится много работать. Концерты, собственная линия одежды, роль в спектакле — все ради семьи. А недавно певица взяла в ипотеку квартиру в Москве, трат заметно прибавилось. За одну только кухню в апартаментах, где сейчас идет ремонт, звезде выставили счет в 5 (!) миллионов. Понятно, что без мужской поддержки в таких условиях очень непросто. А Янис, между тем, завидный жених (хоть и пока не разведенный).

Жена спортсмена Сана ТиммаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Этим летом он заключил контракт с «Химками», куда пришел из греческого клуба «Олимпиакос», - рассказал kp.ru спортивный агент, пожелавший сохранить анонимность. - Зарплаты игроков, конечно, коммерческая тайна, но Тимма получает не менее 900 тысяч долларов в год, возможно, доходит и до миллиона. Он, конечно, не самый высокооплачиваемый баскетболист в России, но входит в топ. Поэтому союз по расчету я бы не исключал.

В свою очередь Седокова похвастать такими заработками не может. По крайней мере, в июльском рейтинге Форбс «40 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет» ее нет. Для сравнения: по данным журнала, 1 млн долларов в год зарабатывает Ксения Собчак.

ЗВОНОК АРТИСТКЕ

- Анна сейчас записывает альбом - это единственное, что мы можем вам рассказать, - ответила "КП" помощница певицы Анна. - Личные темы мы не комментируем.

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