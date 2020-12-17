Страшно красивые звезды: Ковальчук, Барановская, Кошкина выгуляли новогодние наряды и пикантные декольте

Гоша Куценко оценил шикарное декольте Кошкиной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве прошла презентация музыкального лейбла BIM music, который будет представлять интересы артистов как на российском, так и зарубежном рынке. Несмотря на отмену и перенос концертов, гастролей музыкантов не только в России, но и по всему миру – артисты продолжают записывать новые песни.
На мероприятии звезды удивили нарядами – сложилось ощущение, что они репетировали новогоднюю ночь, выполняя рекомендации ведущих мировых стилистов о том, как правильно выбрать образ для встречи белого металлического Быка. Рассматриваем наряды с топ-стилистом Анваром Очиловым.
Первое модное место мы отдали актрисе, телеведущей и звезде шоу «Однажды в Росси» Яны Кошкиной. Красавица выбрала наряд, который подчеркнул ее пышный бюст. Но не это главное. Три тренда сошлись в платье Кошкиной: белый цвет, глубокое декольте с запахом и бахрома. Два главных цвета новогодней ночь 2021 – белый и серебристый. А вот туфли Яне придется сменить – красный цвет Быка провоцирует на безрассудства.
Юлия Барановская впервые вместо платья выгуляла «мужской» костюм: модно, стильно молодежно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Второе место у очаровательной и стильной телеведущей Юлии Барановской. Костюм в мужском стиле с весьма пикантным вырезом Юле очень идет. Несмотря на то, что мы привыкли видеть звезду в платьях. Модные женщины теперь носят костюмы с мужским характером. Возьмите на заметку, что широкие плечи, как и широкие брюки приветствуются. Ну и пикантности образу придает иллюзия пиджака почти на голое тело – красивое декольте отвлекает взгляд даже от очень красивых трендовых сережек.
Солистки группы «Cosmos Girls» демонстрируют идеальные костюмы для встречи студенческого нового года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Модные костюмы похожего силуэта выгуляли девчонки из группы Cosmos Girls – их расцветки идеально подходят для вечеринки школьников и студенток.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков предпочитают шахматный принцип в подборе образов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Третье место отдаем паре Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. У Юлии идеальный образ для встречи нового года дома – удлиненная кофта с актуальным воротом, а низ можно менять и комбинировать: утепляться для ночных гуляний или отплясывать у елки в плиссированной юбке. Алексей верен принципу модного супермена 2021 – основа гардероба кардиганы oversize.
Лада Дэнс верна классическому стилю.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Четвертое место у Лады Дэнс, которая верна классике жанра, но добавляет образу актуальности металлическим поясом. Для встречи нового года стоит все же выбрать крупные аксессуары.
Марина Федункив знает — костюм Снегурочки беспроигрышный вариант, чтобы собрать внимание публики.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пятое место и приз зрительских симпатий у актрисы и певицы Марины Федункив. Беспроигрышный вариант для встречи любого нового года – костюм Снегурочки. Не нужно экономить – купить сразу вип-вариант, как у Марины, чтобы носить долго и нарываться на комплименты.