Страшно красивые звезды: Ковальчук, Барановская, Кошкина выгуляли новогодние наряды и пикантные декольте

Гоша Куценко оценил шикарное декольте Кошкиной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве прошла презентация музыкального лейбла BIM music, который будет представлять интересы артистов как на российском, так и зарубежном рынке. Несмотря на отмену и перенос концертов, гастролей музыкантов не только в России, но и по всему миру – артисты продолжают записывать новые песни.

На мероприятии звезды удивили нарядами – сложилось ощущение, что они репетировали новогоднюю ночь, выполняя рекомендации ведущих мировых стилистов о том, как правильно выбрать образ для встречи белого металлического Быка. Рассматриваем наряды с топ-стилистом Анваром Очиловым.

Первое модное место мы отдали актрисе, телеведущей и звезде шоу «Однажды в Росси» Яны Кошкиной. Красавица выбрала наряд, который подчеркнул ее пышный бюст. Но не это главное. Три тренда сошлись в платье Кошкиной: белый цвет, глубокое декольте с запахом и бахрома. Два главных цвета новогодней ночь 2021 – белый и серебристый. А вот туфли Яне придется сменить – красный цвет Быка провоцирует на безрассудства.

Юлия Барановская впервые вместо платья выгуляла «мужской» костюм: модно, стильно молодежно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второе место у очаровательной и стильной телеведущей Юлии Барановской. Костюм в мужском стиле с весьма пикантным вырезом Юле очень идет. Несмотря на то, что мы привыкли видеть звезду в платьях. Модные женщины теперь носят костюмы с мужским характером. Возьмите на заметку, что широкие плечи, как и широкие брюки приветствуются. Ну и пикантности образу придает иллюзия пиджака почти на голое тело – красивое декольте отвлекает взгляд даже от очень красивых трендовых сережек.

Солистки группы «Cosmos Girls» демонстрируют идеальные костюмы для встречи студенческого нового года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модные костюмы похожего силуэта выгуляли девчонки из группы Cosmos Girls – их расцветки идеально подходят для вечеринки школьников и студенток.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков предпочитают шахматный принцип в подборе образов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Третье место отдаем паре Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. У Юлии идеальный образ для встречи нового года дома – удлиненная кофта с актуальным воротом, а низ можно менять и комбинировать: утепляться для ночных гуляний или отплясывать у елки в плиссированной юбке. Алексей верен принципу модного супермена 2021 – основа гардероба кардиганы oversize.

Лада Дэнс верна классическому стилю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертое место у Лады Дэнс, которая верна классике жанра, но добавляет образу актуальности металлическим поясом. Для встречи нового года стоит все же выбрать крупные аксессуары.

Марина Федункив знает — костюм Снегурочки беспроигрышный вариант, чтобы собрать внимание публики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пятое место и приз зрительских симпатий у актрисы и певицы Марины Федункив. Беспроигрышный вариант для встречи любого нового года – костюм Снегурочки. Не нужно экономить – купить сразу вип-вариант, как у Марины, чтобы носить долго и нарываться на комплименты.