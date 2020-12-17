Вдова Николая Караченцова: "Гафт перед смертью был в очень плохом состоянии"

Актер Валентин Гафт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известие о смерти Валентина Гафта, который скончался 12 декабря в 85 лет, застало Людмилу Поргину в фешенебельном отеле на курорте. Вдова Николая Караченцова, по ее словам, близко дружила с Валентином Иосифовичем. Однако не пришла на его похороны, так как на нее накатила тоска и она укатила понежиться к морю. При этом Людмила Андреевна призналась, что Гафт в последние месяцы жизни был в очень плохом состоянии.

"Мы недавно записывали передачу у Андрюши Малахова, посвященную юбилею Оли Остроумовой. И уже тогда мы все понимали, что жизнь Вали подходит к финалу. Мы с Колей его обожали. Он был нежнейшим человеком, невероятной тонкости души. Но он уже несколько лет страдал болезнью Паркинсона. Он был в очень плохом состоянии", - цитирует вдову Николая Караченцова Собеседник.Ru.

Людмила Поргина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Людмилы Поргиной, актер, обожаемый всей страной за его роли в фильмах "Чародеи" и "Гараж»", не мог уже разговаривать. "Мы все, конечно, знали, что это должно было произойти скоро. Конечно, очень грустно. Но мы все когда-нибудь уйдем из этой жизни", - вздыхает 72-летняя артистка.

Сама Людмила Андреевна посетить похороны друга не смогла. В настоящее время она отдыхает в Турции в отеле премиум-класса. По словам актрисы, в Москве на нее "напала тоска", поэтому она решила немедля уехать на курорт.

Стоит отметить, что в сентябре в день 85-летия Гафта его жена Ольга Остроумова рассказала о его состоянии: "Присутствие множества людей его раздражает. Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит - без звука. Но мы его научились понимать".

Напомним, Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее актеров. Могила звезды театра и кино утонула в цветах. Она расположена рядом с захоронениями Сергея Юрского и Алексея Булдакова. В последний путь Валентина Иосифовича провожали друзья, коллеги и близкие. Вдова Ольга Остроумова сказала очень трогательные слова о муже. К сожалению, внебрачный сын Гафта не смог проститься с отцом. Вадим живет в Бразилии и оплакивает родителя на расстоянии.