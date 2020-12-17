Ну, наконец-то: пойманы радиосигналы, пришедшие из другой звездной системы

Источник радиосигналов находился в созвездии Волопаса.

Удача сопутствовала международной команде, которой руководил Джейк Тёрнер (Jake Turner) – выпускник Корнеллского университета (Cornell University). Сигналы, поступавшие из созвездия Волопаса, астрономы уловили с помощью радиотелескопа LOFAR (Low Frequency Array Radiotelescope) в Нидерландах.

Сбылась мечта всего прогрессивного человечества? В контакт вступила внеземная цивилизация?

Увы, сигналили не братья по разуму, хотя радиопередача шла с планеты, расположенной в системе Тау Волопаса (Tau Boоtis) – двойной звезды.

Как объяснили «слушатели» в статье, которая готовится к выходу в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A), сигналила сама планета – газовый гигант из числа тех, которые называют «горячими юпитерами».

Радиоволны в низкочастотном диапазоне 14-21 MГц испускали еще две планеты в системах 55 Рака и Ипсилон Андромеды. За пределами Солнечной системы подобный феномен прежде никогда не наблюдали – то есть, не «слышали».

Ученые объясняют: экзопланета становится радиопередатчиком, реагируя на потоки вещества и корональные вспышки, которые время от времени исторгает её звезда-хозяйка. Звездный ветер – в Солнечной системе он назывался бы солнечным ветром – сотрясает электромагнитное поле экзопланеты. В ответ оно генерирует короткие волны (КВ)- как раз те, на которых у нас на Земле вещает радио, работает профессиональная и любительская радиосвязь.

Радиопередачу генерирует электромагнитное поле экзопланеты под воздействием вспышек на звезде-хозяйке.

Очевидно, что планета, которая распространяет радиоволны, обладает магнитным полем, имеет скорее всего и атмосферу. Вместе они сдерживают губительное излучение светила и потоки заряженных частиц из космоса. Как это происходит у нас. Что, в итоге, повышает шансы на зарождение жизни на планетах земного типа.

К настоящему времени подтверждено существование нескольких тысяч планет у других звезд. Некоторые выглядят землеподобными – «вторыми Землями» или «сестрами Земли», как их называют. По мнению авторов нынешнего открытия, стоило бы «прислушаться», не вещают ли какие-нибудь «сестры» в радиодиапазоне. Они, особенно те, которые находятся в зонах обитаемости – на комфортном расстоянии от своих звезд – и в самом деле могли бы быть обитаемы.

Таким образом, ученые предложили новый способ поиска внеземной жизни – в радиусе 100 световых лет, как они полагают. Подробнее об этом – в сообщении, опубликованном на информационном портале Корнеллского университета.

Нет, пойманная радиопередача пока не контакт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где все?

Недавно австралийские астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований (International Centre for Radio Astronomy Research

- ICRAR) при Кертинском университете (Curtin University) 17 часов к ряду пытались уловить в космосе нечто осмысленное. Хотели услышать радиопередачи инопланетян, решив, что они должны вещать в FM-диапазоне.

Антенны своего нового радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA) ученые нацелили на Парус – созвездие южного небосвода. Ловили-ловили…

О том, что в итоге, получилось – в нашем материале.