Российский флаг нельзя, но цвета флага можно: Глава ОКР объяснил «приговор российскому спорту» от CAS

Болельщик из России на Олимпийских играх в Пхенчхане, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Нет никаких оснований для полного или частичного наказания РУСАДА и как следствие каких-либо санкций», - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить российских атлетов на два года от выступлений на больших спортивных турнирах под своим флагом. И отметил странности вердикта суда.

СПАСЛИ ПАРИЖ

Решение суда действительно получилось половинчатым. ВАДА требовала отлучить Россию на Олимпиад на четыре года, CAS согласился только на два. А это значит, что Париж-2024 для сборной России спасли. Это Станислав Поздняков отметил отдельно. Но есть еще несколько положительных сторон.

ЛОГИНОВ И ЕФИМОВА МОГУТ ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДЫ

Второе, что удалось сделать – уберегли российских атлетов от дополнительных отборов. Им не нужно будет проходить дополнительные тесты и отдельным образом доказывать свою непричастность к допингу. «CAS не поддержал в ВАДА в применении коллективной ответственности и не стал принимать дополнительные критерии для участия российских спортсменов», - заявил Поздняков.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Значит ли это биатлонист Логинов или пловчиха Ефимова, у которых были в свое время проблемы с допингом, смогут участвовать в Олимпиадах? – отдельно уточнили у Позднякова.

- Спортсмены, которые нарушали допинговые правила, но понесли соответствующие наказания, могут участвовать в Олимпийских играх.

ФЛАГ НЕЛЬЗЯ, НО ЦВЕТА ФЛАГА МОЖНО

Анекдотическая ситуация создалась с запретом на флаг. Глава ОКР отдельно подчеркнул, что CAS не запрещал цвета российского триколора, и даже нет ограничений использовать белый-синий-красный в полоску. Поздняков дал понять, что форма российских атлетов будет выполнена в этих цветах. А это значит, что кошмара Пхенчхана, где специальные проверяющие запрещали спортсменкам даже красить ноги в цвета триколора, не должно быть. Так же можно будет писать название «Россия».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ СМОЖЕТ ПОЕХАТЬ НА ОИ, ЕСЛИ ЕГО ПРИГЛАСИТ ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

«Много вопросов вызывает запрет на участие государственных служащих в этих мероприятиях. И одновременной оговорки, что ограничения не распространяются на случай, если они приглашены руководством страны-организатора. В решении CAS напрямую упоминается президент РФ. Честно говоря, не могу себе представить и найти себе логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает отдельно взятой неправительственной организации, которой по факту является ВАДА, на главу суверенного государства», - отметил Поздняков.

Пункт с президентом РФ действительно смотрится странно. Главы государств на Олимпиады всегда приезжают по приглашению принимающей стороны. Нет такого, чтобы президенты стран купили билеты и сами пришли на трибуну – их приглашают на соответствующем уровне. И что значит этот запрет от CAS так и осталось невыясненным.

КОШМАР С ВАДА ЗАКОНЧЕН?

И это тоже пока непонятно. С одной стороны, решение судом принято. С другой – им недовольны обе стороны. ВАДА обещала и дальше копать базу данных. Глава ОКР заявил КП, что юристы будут рассматривать возможности апелляций. И закончилась ли эта война или это лишь перемирие для осмысления – совершенно непонятно.

То есть на Олимпийские игры 2021 года в Токио и Олимпиаду 2022 года в Пекине, а также на футбольный ЧМ-2022 наши спортсмены смогут поехать только в нейтральном статусе.

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